快訊

中一中實體期末考引爆學生不滿 師竟脫口：染疫暑假可好好休養

台南東山大埔橋年久失修 改建預計年底動工

中央社／ 台南19日電

台南市東山區大埔橋啟用至今40多年，地方民眾反映有護欄損毀嚴重、鋼筋裸露等狀況，市府工務局規劃改建，並獲得經濟部水利署第五河川局補助經費，預計於今年12月動工。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於南99線道路的大埔橋是東山區主要橋梁之一，橋長60公尺、寬4.8公尺，工務局於今年2月核定改建工程方案，規劃採I型鋼梁橋，全寬9公尺，長度83.2公尺，落1墩，西側引道約39.27公尺，東側約64.3公尺。

台南市工務局指出，改建案原總工程費新台幣8050萬元，已獲第五河川局同意補助經費4787萬餘元，地方配合款3262萬餘元，但計畫核定後變更橋型為I型鋼梁橋，經費增加至1億3259萬元，不足經費將待細部設計完成後，再向第五河川局申請補助，預計9月初完成設計，12月動工。

台南市工務局指出，另外，位於白河區虎山里的協進橋也因橋梁老舊窄小，現況橋面淨寬未達6公尺，梁底不足約1公尺，地方民眾反映危及用路人行車安全，且在區公所將前後段道路拓寬後，未拓寬的協進橋成為瓶頸路段，工務局正向第五河川局爭取改建補助。

台南市工務局指出，台南市長黃偉哲要求工務局不能忽視鄉間橋梁小道的交通網絡通暢性，並檢視老舊橋梁安全狀況，將持續爭取補助進行改建。

台南市長 大埔

延伸閱讀

樹穴停車到綠意植被 台南樹公民讓公園吸引更多人疼愛

來大埔看看山豬、黑鳶 聆賞漂流木愛樂琴聲表演

家長心疼！台南2歲女童水交社跌倒額頭撞鐵片縫多針

板橋違規鷹架害行人冒險走馬路 業者遭檢舉後自拆

相關新聞

53歲時心律不整昏厥醒來就想畫 蔡玉葉油畫反映心情

「人生百繪─蔡玉葉油畫創作展」即日起至7月17日，在台中市港區藝術中心展覽室B展出，藝術家蔡玉葉藉由對生活的領悟與感知，...

樹穴停車到綠意植被 台南樹公民讓公園吸引更多人疼愛

台南公園公園路段人行道上綠地，之前僅有部份樹穴栽植鳳凰木，卻因未設圍籬區隔人行動線，民眾隨意在樹穴上停放機車，影響樹木生...

10年來首度撐不住 台南這間逾60年冬瓜茶老店本月漲5元

原物料等成本不斷攀升，台南善化慶安宮旁開業逾一甲子著名冬瓜茶攤，本月起調漲，其中，招牌的冬瓜茶，由原來20元調升為25元...

首創實戰市集 嘉市鼓勵創業出奇招

嘉義市府推動青年創業，首度推主題市集活動，召募想創業的青年直接投入市場經營，接受市場特訓，首場昨起一連兩天在文化創意園區...

單親拾荒婦困頓 實物銀行助度難關

台南市1名男子因疫情失業，為填飽2名幼子肚子到超商偷食物；楊姓婦人因家暴離婚，靠撿回收物扶養女兒，因疫情回收物減少生活困...

台塑放流復育 漁民增2成漁獲

台塑企業積極推動海洋生態復育計畫，昨天放流74餘萬尾四絲馬鮁、黑鯛等魚苗，放流量創新高，台塑15年來總放流量突破700萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。