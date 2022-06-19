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樹穴停車到綠意植被 台南樹公民讓公園吸引更多人疼愛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大樹公民將台南公園人行道上綠地栽植毛柿及馬櫻丹等植物，並區隔出人行動線，2年努力有成，沒有機車亂停樹穴問題。記者鄭惠仁／攝影
台南社大樹公民將台南公園人行道上綠地栽植毛柿及馬櫻丹等植物，並區隔出人行動線，2年努力有成，沒有機車亂停樹穴問題。記者鄭惠仁／攝影

台南公園公園路段人行道上綠地，之前僅有部份樹穴栽植鳳凰木，卻因未設圍籬區隔人行動線，民眾隨意在樹穴上停放機車，影響樹木生長，台南社大樹公民栽種喬木毛柿及蔓藤馬櫻丹有成，增添綠意。

台南社大及扶輪社等公民團體於2019年對樹穴遭亂停機車，展開改善計畫，包括樹穴施做階石，區隔棲地與人行道；近捐血車的樹穴做自然石塊階梯，方便民眾入園，綠屋頂志工隊也透過低維護工法，栽植台灣原生種喬木毛柿及蔓藤馬櫻丹等耐旱可吸附空汙及吸引多樣蜂蝶的蜜源植物，營造成綠意豐富的樹穴與植被。

台南社大表示，因樹穴植被已紮根，形成穩定的根系，上周與工務局會勘，並由植栽講師李武昌帶領樹公民動手示範解說樹穴植栽修剪與維護方法後，移交工務局公園大隊接手維護。未來將持續與工務局合作，推動公園設置落葉收納再利用、百歲公園未來想望等公民參與活動。

李武昌說，台南社大培力樹公民，在百年公園精心營造樹穴，展現很多關愛土地與環境的思考，此樹穴的主角則是6棵實生苗「毛柿」，是樹公民至作家吳晟的純園帶回，希望能在這公園永續存活對公園大地增添綠意。花園必須隨時整理關心微調，才能為大地增加綠意盎然的精神，需要時間醞蓄累積，期許移交給公園管理大隊，可讓樹穴吸引更多人疼愛。

公園管理大隊資深隊員蘇昭蓉表示，台南公園在樹公民參與下，洋蹄甲林以美麗的圍籬及解說牌，讓民眾辨識哪裡適合運動，哪裡要留給樹木生長，為公園示範了很好的做法，未來接手毛柿樹穴也將延續原規畫理念，努力維護。

台南 人行道

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