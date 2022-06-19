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10年來首度撐不住 台南這間逾60年冬瓜茶老店本月漲5元
原物料等成本不斷攀升，台南善化慶安宮旁開業逾一甲子著名冬瓜茶攤，本月起調漲，其中，招牌的冬瓜茶，由原來20元調升為25元，老闆說，這是10年首度漲價，已撐到扛不住，只能適度反應成本。
善化慶安宮旁中山路上這間「一等涼冬瓜茶」在1956年開業，除是老善化人耳熟能詳飲料店，冬瓜果香順口不甜膩消暑口感，許多人從外地慕名而來。產品除招牌冬瓜茶，還有冬瓜檸檬、檸檬汁共3款，也賣冬瓜、檸檬原汁，消費者可買回家稀釋沖泡，累積數十年來好口碑，網路上知名度很高。
不過眼尖消費者發現，近來部分價格也調漲，冬瓜茶、冬瓜檸檬、檸檬汁都各調漲5元，分別為25、30、35元，老闆說，許多原物料成本一直在漲，他們獨自打理，減少人力成本還是撐不住，這個月開始只能反映成本，冬瓜原汁持續凍漲，小瓶裝每瓶120元、大瓶裝180元，能撐多久也不知道。
熟客黃先生說，善化中山路鬧區不到1公里逾30家手搖飲店，近年因南科快速發展，是台南茶飲業一級戰區；從去年下半年來，許多店家已悄悄調漲，不乏單品茶飲漲為30元，甚至更高。業者冬瓜茶25元還算佛心，但產品不同、顧客群可能也不同，就看市場反應了。
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