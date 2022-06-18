關心醫護 嘉市議員捐1萬1千個N95口罩

嘉義市議員黃思婷擔心防疫第一線的醫護人員醫療資源不足，號召友人捐贈有極高防護力的N95口罩，獲得丞逸國際有限公司及友人洪斐昭、張怡婷等共同捐贈醫用N95口罩共1萬1千個，今天下午分別捐贈嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院各5千5百個，希望能盡一己之力，拋磚引玉讓醫療人員與家人都安心上班放心生活。

具有醫護專業背景的黃思婷表示，身為醫護人員一分子，願意擔任醫護人員平時的後盾、戰時的先鋒，平時在議會為大家發聲，有困難的時候更願意跟大家站在一起並肩作戰，讓大家更無後顧之憂地為社會犧牲奉獻，這是個令人不安的年代，社會的種種善行可以安定人心，讓大家一起度過嚴峻的疫情。