雲林小日月潭是防疫保健基地 健走泛舟遊湖最佳去處

有「小日月潭」之稱的雲林縣口湖鄉椬梧滯洪池，不僅解決沿海多年來的嚴重水患，也讓雲林多了一處泛舟健走最佳去處，今年雲林國民健康年，今天選在滯洪池由縣長張麗善帶領民眾展開「梧愛吾家動起來」繞湖健行，30多人參加泛舟，遊湖又運動，張縣長推荐是健康好去處。

椬梧滯洪池早年因海水倒灌影居民飽受積淹水之苦，為改善水患，10多年前縣府打造成兼具生態景觀及休閒防洪的大型多功能滯洪池，百公頃水潭分南、北池，靜謐優美湖景，有「小日月潭」美稱，甚至吸引電影「大佛普拉斯」來取景，更是雲林端午划龍舟的唯一賽場，生態豐富，野鳥群聚，納入國家風景區，成為賞景遊玩打卡的新秘境，遊客日增。

縣今天安排徤走椬梧滯洪池北池一圈，全長約3公里，湖光水景及茂密植林，隨時可見野鳥飛越，水鴨游水，每個人沐浴在大自然的芬多精，享受樂活。今天還推出獨木舟泛舟體驗，悠遊湖光森林之美，從中體認水環境的重要。

張麗善說，為守護鄉親健康，縣府設置「健康管理系統」平台，透過各鄉鎮衛生所為鄉親健康把關，定期體檢幫忙換算BMI及基礎代謝率，並關懷追蹤，協助選擇合適運動、飲食控制，營造全民健康年。