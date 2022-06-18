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台南市府暑期工讀招募 90職缺298人報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供

台南市勞工局今天在善化區舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，提供90個工讀名額、298人報名面試，錄取率30.2%，面試結果下午公布市府勞工局職訓就服中心網站最新消息(http://job.tainan.gov.tw)。

勞工局表示，市府今年推出27支專案計畫，共計有工務局、文化局、民政局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、原住民族事務委員會及安平、山上、仁德、南區、北區、七股、西港、六甲、後壁、新營、鹽水區公所等18單位參與招募。

最熱門的是文化局圖書館公園總館，共有34人報名競爭3個名額。參加甄試的學生認為此次活動不僅能在暑假賺取學費，還能實際參與公務機關運作，體驗公部門職場生活，對未來有意從事公職更是絕佳的工作機會。

勞工局長王鑫基表示，4、5月即有許多詢問暑期工讀計畫電話，今一早看到許多青年學生參加甄試，更有許多是外縣市求學返鄉子弟，顯見學生及家長對公部門暑期工讀計畫的肯定與認同。

「公部門暑期專案工讀」計畫，是由市府各局處單位提出「創意專案」，結合各機關業務，藉青年所學專長和創意巧思，帶給市府耳目一新的施政措施，並為機關未來政策執行注入新意，激盪出不一樣的火花，帶來加乘的效果。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，這項計畫除提供學生工讀機會，工讀期間也將職場工作安全概念、職業適性測驗及簡報製作行銷等職場必備技能帶入訓練，提升學生工作職能，讓學生提前瞭解職場安全的重要。就服中心另在7月辦理「青少年職涯規劃研習營」，以三天兩夜營隊方式帶領青年瞭解自我及職涯探索，活動免費，相關資訊可洽06-6330820轉209。

台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供
台南市府暑期工讀招募，90個職缺298人報名面試。圖／市府勞工局提供

勞工局 青年 職場

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