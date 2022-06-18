嘉市首創青年創業實戰市集 點燃創業火花

嘉義市政府積極推動青年創業，除獎勵補助方式之外，今年首度推出「開嘉！Open Possible Market主題市集活動」，召募有志創業的青年以直接投入實戰市集，接受市場打磨特訓。今天8支青年團隊首場在嘉義文化創意園區盛大開幕，與全國120特色市集名攤今明2天同場較勁，戰況從下午2時延續至晚間8時，也突顯嘉義市與眾不同的夜經濟特色。

嘉義市長黃敏惠表示，面對疫情的衝擊，振興經濟是首要的目標，青年團隊的創新活力絕對是城市永續發展的基礎，嘉義市雖然很小，但蘊含豐富歷史人文，也有與時俱進的創新思維，所以有無限的可能！「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰主題市集」，突破實體創業基地的迷思，為青年朋友打開了所有可能性，實戰市集「舞台搭起來、年青人站出來、創意亮起來」，用市集平台匯集全台各地知名成功的品牌名攤，同時精選了8組在地「嘉義隊」，在這舞台透過民眾的試煉與全台攤位碰撞，激發出新的創意火花。而且將時間從下午2時延長至晚上8時，更顯現嘉義市與眾不同的夜經濟。

建設處長田長沛表示，「青年創業」推出這場青年創業實戰主題市集，邀請知名市集文創設計「LA RUE」來嘉，在嘉義市推出第一場中部的大型市集，藉由這些計畫型塑嘉義市獨有舊城區的風格魅力，默默地掀起一陣改變的氣氛，帶動嘉義市舊城區整體發展，型塑整個嘉義市成為青年創業聚落，讓嘉義市政府成為青創團隊最有力的後盾。