嘉市首創青年創業實戰市集 點燃創業火花

嘉義市政府積極推動青年創業,除獎勵補助方式之外,今年首度推出「開嘉!Open Possible Market主題市集活動」,召募有志創業的青年以直接投入實戰市集,接受市場打磨特訓。今天8支青年團隊首場在嘉義文化創意園區盛大開幕,與全國120特色市集名攤今明2天同場較勁,戰況從下午2時延續至晚間8時,也突顯嘉義市與眾不同的夜經濟特色。

嘉義市長黃敏惠表示,面對疫情的衝擊,振興經濟是首要的目標,青年團隊的創新活力絕對是城市永續發展的基礎,嘉義市雖然很小,但蘊含豐富歷史人文,也有與時俱進的創新思維,所以有無限的可能!「開嘉!Open Possible Market青年創業實戰主題市集」,突破實體創業基地的迷思,為青年朋友打開了所有可能性,實戰市集「舞台搭起來、年青人站出來、創意亮起來」,用市集平台匯集全台各地知名成功的品牌名攤,同時精選了8組在地「嘉義隊」,在這舞台透過民眾的試煉與全台攤位碰撞,激發出新的創意火花。而且將時間從下午2時延長至晚上8時,更顯現嘉義市與眾不同的夜經濟。

建設處長田長沛表示,「青年創業」推出這場青年創業實戰主題市集,邀請知名市集文創設計「LA RUE」來嘉,在嘉義市推出第一場中部的大型市集,藉由這些計畫型塑嘉義市獨有舊城區的風格魅力,默默地掀起一陣改變的氣氛,帶動嘉義市舊城區整體發展,型塑整個嘉義市成為青年創業聚落,讓嘉義市政府成為青創團隊最有力的後盾。