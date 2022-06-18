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雲林單車文化節登場倒數 活動摺頁搶先曝光玩樂景點

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府自行車活動摺頁除有自行車路線圖，還有雲東、雲西地區的知名景點，供遊客安排自由行。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府自行車活動摺頁除有自行車路線圖，還有雲東、雲西地區的知名景點，供遊客安排自由行。圖／雲林縣政府提供

2022年是雲林縣全民健康運動年，縣府7月9日將舉辦單車文化節，推廣雲林縣自行車旅遊，文化觀光處今搶先曝光6大主題、5處經典小鎮及4條鐵支路等15條自行車路線，民眾可在縣內交通站點等多處地點索取實體摺頁作為旅程安排參考。

縣長張麗善說，縣府配合SDGs永續發展願景，透過自行車系列活動，提倡自行車騎旅風氣，也盼藉此推動低碳綠色旅遊，落實全民健康運動年精神與理念。

張麗善指出，首要打頭陣的重點活動「單車文化節」以金水164線歷史路線為第1主軸，從雲林信仰中心北港鎮沿騎，經過「開台第一庄」水林、口湖等鄉，體驗164縣道文化絲路之美。

文化觀光處長陳璧君說，無法參加7月9日當天活動者，縣府有與雄獅旅行社合作推出1日遊、2日遊專案套裝行程，出發地點有北、中、南，遊程將搭配自行車，輕旅164線周邊景點，詳情可至旅行社網站查詢。

陳璧君說，自行車旅遊摺頁考量遊客閱讀性及攜帶便利性，特別以淺顯易懂又具美觀的插畫風格繪製地圖，除有中文版本，另還有日、韓、英、印尼、越南、泰國等6國語言版本，疫情後世界各地遊客踏訪也適用，縣內各文化場館、縣府各機關、高鐵站、台鐵及客運站等皆可免費索取，「慢遊雲林」網站可下載電子版。

張麗善說，中南部疫情仍處高原期，各校滾動式調整防疫措施，不少畢業旅行暫緩舉辦，為讓大專應屆畢業生留下珍貴回憶，縣府7、8月將各推出1梯次、開放120人免費參加雲東、雲西「類畢旅」，彌補大專畢業生無法參加畢業典禮或畢業旅行的遺憾。

凡設籍雲林縣、身分證字號開頭「P」或目前在雲林縣工作、就讀雲林縣學校的應屆畢業生均可報名參加，後續還會再規畫雲東、雲西2天1夜安心遊程，含食宿遊購行與保險，每人收費不超過500元，詳情可關注文觀處網站。

雲林縣政府7月9日將舉辦單車文化節，文化觀光處搶先曝光自行車路線摺頁。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府7月9日將舉辦單車文化節，文化觀光處搶先曝光自行車路線摺頁。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府7月9日將舉辦單車文化節，文化觀光處曝光插畫風格自行車路線摺頁，縣內交通站點等多處地點均可免費索取到實體摺頁。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府7月9日將舉辦單車文化節，文化觀光處曝光插畫風格自行車路線摺頁，縣內交通站點等多處地點均可免費索取到實體摺頁。圖／雲林縣政府提供

雲林 自行車 張麗善

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