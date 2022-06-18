芭樂全台第二多 台南山上農會促銷珍珠芭、帝王芭

台南市山上區農會今天舉辦芭樂產業文化活動，展示促銷本地出產優良芭樂及相關農產品。市長黃偉哲到場代言推廣芭樂，他表示，近年台南芭樂外銷有不錯成績，希望舉辦產業活動向全國民眾推薦台南芭樂，可以買好買滿，吃健康也吃美味。

黃偉哲表示，外地民眾對台南芒果、鳳梨、柚子等水果都相當熟悉，反而對「國民水果」芭樂較生疏。芭樂全台總產量約20.5萬公噸，台南是第二大產區，台南芭樂品質優良，外表渾圓飽滿、口感清脆香甜，而且一年四季生產，購買容易。近年成功外銷加拿大、香港、新加坡、美國等國家。

山上區農會總幹事許弘霖指出，今年首度辦芭樂節，現場買氣相當高，感謝民眾對活動支持與愛護，希望產業文化結合周邊的知名景點及人文特色，行銷推廣台南山上區的觀光與物產，歡迎大家多多來旅遊。

山上區擁有特殊的白堊形砂質壤土地質，富含礦物質及微量元素，芭樂是山上區種植面積第二大水果，色澤漂亮，口感香甜又爽脆，主要品種為珍珠芭樂及帝王芭樂。

活動邀請山上國小學童上台與黃偉哲一起「芭樂搖滾」，製作古早味甘草芭樂，場面熱鬧。場邊有各農會與在地青農販售相關農特產品，還有舞台表演、趣味闖關、甘草芭樂DIY及可口可樂小遊戲等活動，許多家長帶小朋友來親子互動玩樂。