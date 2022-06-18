快訊

快篩出包藍綠委齊轟吳秀梅下台 食藥署回應了

獨／跳級學霸羅一鈞是他挖掘 張上淳曝退幕後原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨季限定美景嘉義縣青年嶺步道 網友：走完沒朋友

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
雨季限定美景青年嶺步道，全長約2.5公里，步道兩大看點燕子崖、蝙蝠洞。圖／嘉縣府提供
雨季限定美景青年嶺步道，全長約2.5公里，步道兩大看點燕子崖、蝙蝠洞。圖／嘉縣府提供

梅雨季後，嘉義縣山區的瀑布被大雨喚醒出大景了，不只喜愛山林的民眾前仆後繼追瀑，也吸引不少年輕網紅及攝影師拍攝取景。

嘉縣文化觀光局在「慢遊嘉義」粉專一貼出青年嶺步道的瀑布美照，引發網友熱烈留言討論，釣出一票網友分享走過步道的經驗。

「風景優美」、「去過一次，永生難忘」、「爬階梯爬的懷疑人生」、「約朋友去過一次，朋友從此不敢再跟我出門了！」但也有人不怕被絕交直接留言點名所有朋友名字，朋友接受挑戰沒在怕的喊「我可以」、「粗花」，這真是一條見證友誼步道，快揪親友來試一下友情堅不堅固。

雨季限定美景青年嶺步道，全長約2.5公里，步道兩大看點燕子崖、蝙蝠洞，雨季時水勢從崖上傾瀉而下，從中穿越好有仙境氣息，青年嶺步道兩個入口：阿里山農場(原瑞里山莊)：166縣道72.2K處。瑞里國小：166縣道的78.8K處。

縣長翁章梁說，嘉義有好山好水和富饒的農產，不用上到阿里山區就能享受步道自然美景，166縣道上有大小超過10條以上步道，「青年嶺步道」被網友公認是挑戰體力的魔王級步道，更考驗友情堅固程度。

「竹崎親水公園」有5樓高天空走廊，還有網紅推薦「阿拔泉山稜線步道」，全長1470公尺、爬升366公尺、平均坡度25%，與小百岳NO.58的「獨立山步道」串連成環狀步道。

「圓潭生態園區」有無障礙賞瀑步道設施；「野薑花溪步道」6月到10月散發香氣濃郁野薑花香；「綠色隧道」和「太興岩步道」是入門級親子步道。

雨季限定美景還有「觀音瀑布」，豐水期一睹觀音立像現形；大埔曾文水庫瀑布秘境「飛鷹峽谷」，水位足夠遊艇才能駛入重重峽谷，感受被陡峭岩壁包圍震撼視覺。

竹崎親水公園5樓高的天空走廊。圖／嘉縣府提供
竹崎親水公園5樓高的天空走廊。圖／嘉縣府提供
網紅推薦阿拔泉山稜線步道。圖／嘉縣府提供
網紅推薦阿拔泉山稜線步道。圖／嘉縣府提供
雨季限定美景竹崎鄉觀音瀑布。圖／嘉縣府提供
雨季限定美景竹崎鄉觀音瀑布。圖／嘉縣府提供
大埔曾文水庫。圖／嘉縣府提供
大埔曾文水庫。圖／嘉縣府提供

青年 嘉義

延伸閱讀

吳姓男網紅家屬欲提告　蔣承縉再發聲明：期待司法能早還原真相

嘉義縣國產龍眼蜂蜜評鑑成績公布 量少質佳要買要快

嘉義縣太陽能光電爆炸 電死2千頭種母豬、肉豬

嘉義科學園區與馬稠後產業園區，將成嘉義縣經濟翻轉的雙引擎

相關新聞

雲林單車文化節登場倒數 活動摺頁搶先曝光玩樂景點

2022年是雲林縣全民健康運動年，縣府7月9日將舉辦單車文化節，推廣雲林縣自行車旅遊，文化觀光處今搶先曝光6大主題、5處...

芭樂全台第二多 台南山上農會促銷珍珠芭、帝王芭

台南市山上區農會今天舉辦芭樂產業文化活動，展示促銷本地出產優良芭樂及相關農產品。市長黃偉哲到場代言推廣芭樂，他表示，近年...

雨季限定美景嘉義縣青年嶺步道 網友：走完沒朋友

梅雨季後，嘉義縣山區的瀑布被大雨喚醒出大景了，不只喜愛山林的民眾前仆後繼追瀑，也吸引不少年輕網紅及攝影師拍攝取景。

國境之南太平島媽祖固海疆 海陸逾千里回鑾新港奉天宮

嘉義縣新港鄉奉天宮開台媽祖，2016年12月分靈登上國境之南南沙群島的太平島，護佑官士兵，經6年，媽祖在前指揮官王茂霖等...

華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 募款30多萬助弱勢新住民

20多所大學、600多人加入的「華人EMBA高爾夫球隊」，為了幫助力爭上游的新住民二代，今天在台南大內舉辦公益挑戰賽，募...

濁水溪鋪文蛤殼固碳遭質疑 雲縣駁斥不實

雲林縣環保局近年以文蛤殼鋪設工法治理濁水溪揚塵，已減少700公頃裸露地、降低揚塵事件日，不過最近有環保人士投書媒體，指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。