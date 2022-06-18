聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨季限定美景嘉義縣青年嶺步道 網友：走完沒朋友
梅雨季後，嘉義縣山區的瀑布被大雨喚醒出大景了，不只喜愛山林的民眾前仆後繼追瀑，也吸引不少年輕網紅及攝影師拍攝取景。
嘉縣文化觀光局在「慢遊嘉義」粉專一貼出青年嶺步道的瀑布美照，引發網友熱烈留言討論，釣出一票網友分享走過步道的經驗。
「風景優美」、「去過一次，永生難忘」、「爬階梯爬的懷疑人生」、「約朋友去過一次，朋友從此不敢再跟我出門了！」但也有人不怕被絕交直接留言點名所有朋友名字，朋友接受挑戰沒在怕的喊「我可以」、「粗花」，這真是一條見證友誼步道，快揪親友來試一下友情堅不堅固。
雨季限定美景青年嶺步道，全長約2.5公里，步道兩大看點燕子崖、蝙蝠洞，雨季時水勢從崖上傾瀉而下，從中穿越好有仙境氣息，青年嶺步道兩個入口：阿里山農場(原瑞里山莊)：166縣道72.2K處。瑞里國小：166縣道的78.8K處。
縣長翁章梁說，嘉義有好山好水和富饒的農產，不用上到阿里山區就能享受步道自然美景，166縣道上有大小超過10條以上步道，「青年嶺步道」被網友公認是挑戰體力的魔王級步道，更考驗友情堅固程度。
「竹崎親水公園」有5樓高天空走廊，還有網紅推薦「阿拔泉山稜線步道」，全長1470公尺、爬升366公尺、平均坡度25%，與小百岳NO.58的「獨立山步道」串連成環狀步道。
「圓潭生態園區」有無障礙賞瀑步道設施；「野薑花溪步道」6月到10月散發香氣濃郁野薑花香；「綠色隧道」和「太興岩步道」是入門級親子步道。
雨季限定美景還有「觀音瀑布」，豐水期一睹觀音立像現形；大埔曾文水庫瀑布秘境「飛鷹峽谷」，水位足夠遊艇才能駛入重重峽谷，感受被陡峭岩壁包圍震撼視覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言