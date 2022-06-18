雨季限定美景嘉義縣青年嶺步道 網友：走完沒朋友

梅雨季後，嘉義縣山區的瀑布被大雨喚醒出大景了，不只喜愛山林的民眾前仆後繼追瀑，也吸引不少年輕網紅及攝影師拍攝取景。

嘉縣文化觀光局在「慢遊嘉義」粉專一貼出青年嶺步道的瀑布美照，引發網友熱烈留言討論，釣出一票網友分享走過步道的經驗。

「風景優美」、「去過一次，永生難忘」、「爬階梯爬的懷疑人生」、「約朋友去過一次，朋友從此不敢再跟我出門了！」但也有人不怕被絕交直接留言點名所有朋友名字，朋友接受挑戰沒在怕的喊「我可以」、「粗花」，這真是一條見證友誼步道，快揪親友來試一下友情堅不堅固。

雨季限定美景青年嶺步道，全長約2.5公里，步道兩大看點燕子崖、蝙蝠洞，雨季時水勢從崖上傾瀉而下，從中穿越好有仙境氣息，青年嶺步道兩個入口：阿里山農場(原瑞里山莊)：166縣道72.2K處。瑞里國小：166縣道的78.8K處。

縣長翁章梁說，嘉義有好山好水和富饒的農產，不用上到阿里山區就能享受步道自然美景，166縣道上有大小超過10條以上步道，「青年嶺步道」被網友公認是挑戰體力的魔王級步道，更考驗友情堅固程度。

「竹崎親水公園」有5樓高天空走廊，還有網紅推薦「阿拔泉山稜線步道」，全長1470公尺、爬升366公尺、平均坡度25%，與小百岳NO.58的「獨立山步道」串連成環狀步道。

「圓潭生態園區」有無障礙賞瀑步道設施；「野薑花溪步道」6月到10月散發香氣濃郁野薑花香；「綠色隧道」和「太興岩步道」是入門級親子步道。