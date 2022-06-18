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華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 募款30多萬助弱勢新住民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影
華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影

20多所大學、600多人加入的「華人EMBA高爾夫球隊」，為了幫助力爭上游的新住民二代，今天在台南大內舉辦公益挑戰賽，募款30多萬元捐助績優學子，鼓勵各界落實CSR企業社會責任，希望拋磚引玉號召更多資源投入弱勢關懷。

挑戰賽今天在大內南寶高爾夫球場舉行，以「讓愛零距離」為活動主題，籌募新住民二代績優學生獎學金，鼓勵他們奮發向上，傳遞企業的關懷熱情，呼籲大眾重視偏區新二代的生活與學習。

球隊今年首度舉辦公益賽事，邀請得獎的績優新二代學生、高爾夫球選手與捐助者同場揮桿，並將比賽獎金捐贈社團法人台灣愛延續協會、台南市多元人力資源發展協會、雲林縣沐馨服務協會、嘉義市新移民女性關懷協會等4個團體的新二代學童。

球隊隊長吳宗欣表示，能與大家一起揮桿做公益，真的很感動，也期待隊友們從公益起點，帶動整體高球環境對社會影響力的正向循環，讓華人EMBA高爾夫球公益盃獎學金，每年都傳承辦理。

總幹事劉國文表示，公益活動來鼓勵新二代努力成果，很有意義，這次得獎學生有獲得全國技藝競賽金手獎高中組第1名的翁銘佑，獲台南市總統教育獎國中組楊孟頻與蔡紀瑩，表現都很優異；尤其楊孟頻全中運59公斤舉重銅牌，還是台南市總統教育獎、大內國中市長獎得主，許願傳承父親遺志成為舉重國手。

今晚還有「民歌之夜公益晚宴」，除歌手演出，也請來新二代小小泡茶師邀來賓品嘗阿里山好茶，還有新二代樂團、舞蹈與琵琶演奏，並頒競賽獲獎團隊、個人獎盃與禮品、新住民新二代績優獎助學金，邀請受獎新二代享用美食。

華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影
華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影
華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影
華人EMBA高爾夫球隊辦公益賽 ，募款30多萬助弱勢新住民學生。記者周宗禎／攝影

台南 新住民 新移民

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