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濁水溪鋪文蛤殼固碳遭質疑 雲縣駁斥不實
雲林縣環保局近年以文蛤殼鋪設工法治理濁水溪揚塵，已減少700公頃裸露地、降低揚塵事件日，不過最近有環保人士投書媒體，指稱濁水溪棄置文蛤恐成濁水溪危機，環保局今天發布新聞稿澄清，駁斥相關內容不實。
環保局指出，濁水溪揚塵困擾沿岸居民多年，縣府與水利署第4河川局、中區水資源局、農委會林務局、水土保持局及彰化縣政府等單位合力整治，其中最重要的方式就是文蛤殼鋪面。
環保局說明，文蛤殼回收後，會先輾壓及曬乾，處理完畢才會運至濁水溪鋪設，過程全依專家學者建議，相當嚴謹，除為文蛤殼找到去化管道，鋪設地點也嚴格篩選，並不是在農民種植區域，而是經4河局、當地民意討論而定的施工便道或裸露灘地。
環保局強調，專家學者認為文蛤殼具固碳功能，未來有潛力邁向「碳中和」，縣府也朝「淨零排放」目標致力推行，但該投書配圖並非濁水溪河岸景觀，而是過往空地棄置的廢棄文蛤殼照片，有誤導之虞，令人遺憾，相關內容錯誤不實，環保局予以鄭重駁斥。
環保局表示，利用文蛤殼加上水、綠覆蓋等多管齊下整治後，濁水溪岸已被發現有超過200種鳥類，在地民間團體「麥仔簝文化協會」更在濁水溪文蛤殼路上，發現在台灣相當難見的小環頸鴴候鳥棲息地，珍貴生態是最直接的證明。
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