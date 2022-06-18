台南受暴拾荒婦拉拔女兒上清大 疫情影響求助實物銀行

台南市楊婦因前夫施暴離婚後，獨力拉拔女兒長大，依靠撿拾回收物變賣維持家計，透過台南市實物愛心銀行永華分行提供物資協助及提供職業媒合，改善家庭經濟，女兒也很爭氣考上清華大學。楊女透露女兒今年畢業也考上研究所，相當感謝社會資源及時幫助，讓破碎的家庭看到了一絲希望，並教導女兒未來必須以感恩的心回饋社會。

台南市實物愛心銀行整合公部門及私人慈善團體的力量，幫助弱勢家庭，因楊女年紀較長且無一技之長，僅能靠撿拾回收物變賣，同時要扶養就學中的女兒，近來因身體年邁體力大不如前，加上疫情資源回收變少，向實物愛心銀行求 助提供物資的協助，除了自己使用部分也寄給女兒，減輕生活壓力及支出。

實物愛心銀行也將店內回收物交給楊女處理，並提供職業訓練媒合，楊女除撿拾回收物外，下午則至網路實體店面顧店並擔任裁縫師，家庭經濟有所改善。孝順的女兒看到媽媽這麼辛苦，課業表現優異並考上清華大學，楊婦母女都相當感謝社會的愛心。

社會局表示，實物愛心銀行服務對象為實際居住台南市因短期經濟困頓，有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身份證明等相關文件提出申請，由社工進行評估核予點數，民眾再依點數換取所需的等值物資，滿足基本生活所需，也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結資源給予協助。

目前南市共有11處實物愛心銀行實體店面，今年截至5月底，有受益2700戶次、受益1萬0252人次。永華分行由社團法人台南市台南都志願服務協會承接，服務中西區、南區、北區、安平區、安南區、七股區及將軍區弱勢家戶，今年截至5月底，總計服務戶次457戶次，受益1691人次。每周二有物資車送往七股及將軍。

市長黃偉哲表示，因疫情影響，不少弱勢家庭民眾被迫停業、停工，經濟陷入困境，使得物資需求增加許多，疫情期間，民眾如有短中期之物資需求，經社工評估符合資格者，將給予3至6個月物資協助，並安排社工或志工關懷訪視，視實際需求提供資源協助。

黃偉哲也歡迎社會愛心人士、企業及團體捐贈物資給南市實物愛心銀行(https://reurl.cc/02Qvvl)，或電洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢，除了民生用品外，奶粉、尿布和完膳等長輩需求物資較缺乏。