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漆藝大師王清霜領軍後輩聯展 雲縣首展經典百作至6/29
人間國寶、百歲漆藝大師王清霜受雲林縣政府之邀，與台灣漆文化協會會員一同在文化觀光處展出經典漆藝作品，縣長張麗善說，雲林縣難得有漆藝展覽，6月底前民眾可把握機會至文觀處展覽館欣賞藝師大作。
縣長張麗善說，王清霜百歲高齡，是台灣目前碩果僅存的漆藝導師，更是2010年首位獲國家指定為重要傳統工藝保存者「漆藝人間國寶」。
台灣漆藝產業集中在中投一帶，王清霜是台灣漆文化協會首屆理事長，張麗善說，他致力鑽研漆藝，運用漆的特性創作，工藝也一代傳一代，其子王賢民、王賢志師承父親，領軍協會持續前行，此次聯展即精選逾百幅大師及名家之作。
王清霜說，在台灣獨特地理環境下，約種有70萬顆漆樹，天然漆不同於化學漆，用其製成的漆器，線條、紋理、色彩等交織而成的結果「是令人意想不到的驚喜與美麗！」協會首次到雲林展出，盼透過工藝傳達風采韻味，也希望再開啟台灣漆器外銷機會。
文化觀光處長陳璧君表示，包括王清霜「桐林瑞梅」、王賢民「蘭嶼風情」、王賢志「高冠展翠」等多幅漆藝經典作品均在展場中呈現，另推出4場漆工藝免費體驗活動，讓雲林地區藝文愛好者藉此感受漆藝文化精髓，詳情可至文觀處網站查詢。
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