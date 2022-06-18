漆藝大師王清霜領軍後輩聯展 雲縣首展經典百作至6/29

人間國寶、百歲漆藝大師王清霜受雲林縣政府之邀，與台灣漆文化協會會員一同在文化觀光處展出經典漆藝作品，縣長張麗善說，雲林縣難得有漆藝展覽，6月底前民眾可把握機會至文觀處展覽館欣賞藝師大作。

縣長張麗善說，王清霜百歲高齡，是台灣目前碩果僅存的漆藝導師，更是2010年首位獲國家指定為重要傳統工藝保存者「漆藝人間國寶」。

台灣漆藝產業集中在中投一帶，王清霜是台灣漆文化協會首屆理事長，張麗善說，他致力鑽研漆藝，運用漆的特性創作，工藝也一代傳一代，其子王賢民、王賢志師承父親，領軍協會持續前行，此次聯展即精選逾百幅大師及名家之作。

王清霜說，在台灣獨特地理環境下，約種有70萬顆漆樹，天然漆不同於化學漆，用其製成的漆器，線條、紋理、色彩等交織而成的結果「是令人意想不到的驚喜與美麗！」協會首次到雲林展出，盼透過工藝傳達風采韻味，也希望再開啟台灣漆器外銷機會。