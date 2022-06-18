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漆藝大師王清霜領軍後輩聯展 雲縣首展經典百作至6/29

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
「佇聆孔雀」是百歲漆藝大師王清霜的經典之作。圖／雲林縣政府提供
「佇聆孔雀」是百歲漆藝大師王清霜的經典之作。圖／雲林縣政府提供

人間國寶、百歲漆藝大師王清霜受雲林縣政府之邀，與台灣漆文化協會會員一同在文化觀光處展出經典漆藝作品，縣長張麗善說，雲林縣難得有漆藝展覽，6月底前民眾可把握機會至文觀處展覽館欣賞藝師大作。

縣長張麗善說，王清霜百歲高齡，是台灣目前碩果僅存的漆藝導師，更是2010年首位獲國家指定為重要傳統工藝保存者「漆藝人間國寶」。

台灣漆藝產業集中在中投一帶，王清霜是台灣漆文化協會首屆理事長，張麗善說，他致力鑽研漆藝，運用漆的特性創作，工藝也一代傳一代，其子王賢民、王賢志師承父親，領軍協會持續前行，此次聯展即精選逾百幅大師及名家之作。

王清霜說，在台灣獨特地理環境下，約種有70萬顆漆樹，天然漆不同於化學漆，用其製成的漆器，線條、紋理、色彩等交織而成的結果「是令人意想不到的驚喜與美麗！」協會首次到雲林展出，盼透過工藝傳達風采韻味，也希望再開啟台灣漆器外銷機會。

文化觀光處長陳璧君表示，包括王清霜「桐林瑞梅」、王賢民「蘭嶼風情」、王賢志「高冠展翠」等多幅漆藝經典作品均在展場中呈現，另推出4場漆工藝免費體驗活動，讓雲林地區藝文愛好者藉此感受漆藝文化精髓，詳情可至文觀處網站查詢。

台灣漆文化協會廣泛運用精細工藝在器皿上創作。圖／雲林縣政府提供
台灣漆文化協會廣泛運用精細工藝在器皿上創作。圖／雲林縣政府提供
漆藝大師王清霜（中）與兒子王賢民（左一）、王賢志（右一）領軍台灣漆文化協會會員一同在文化觀光處展出百幅經典漆藝作品。圖／雲林縣政府提供
漆藝大師王清霜（中）與兒子王賢民（左一）、王賢志（右一）領軍台灣漆文化協會會員一同在文化觀光處展出百幅經典漆藝作品。圖／雲林縣政府提供
漆藝大師王清霜首度與台灣漆文化協會會員至雲林縣文化觀光處一樓展覽館舉辦經典漆藝作品聯展，展期至6月29日止。圖／雲林縣政府提供
漆藝大師王清霜首度與台灣漆文化協會會員至雲林縣文化觀光處一樓展覽館舉辦經典漆藝作品聯展，展期至6月29日止。圖／雲林縣政府提供

雲林 張麗善

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