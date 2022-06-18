台塑放流魚苗總數突破7百萬尾 雲林漁民：漁獲有提升

為達到2050年碳中和目標，台塑積極推動海洋生態平衡計畫，今年放流魚苗再創新高達70餘萬尾，今天放流因疫情取消小朋友的「海洋生態課程」，不過在台塑和雲林區漁會主管主持放流儀式後，一卡車一卡車魚苗流入大海，令漁民看了欣悅不已。

台塑15年的總放流量突破700萬尾各種魚類，不僅讓漁民有感，漁獲比以往高，也吸引大批海豚洄游雲林海域，生態漁獲雙收。

今天放流儀式由雲林區漁會事長王溪岸、常監蔡文川、總幹事林傳育等人，偕同台塑總管理處副總經理黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑及工業局雲林離島工業區服務中心主任吳政展等共同主持，把一桶桶魚苗倒進萡子寮港，看到大批魚苗游向大海，每個人都鼓掌叫好，期待小魚快快長大。

台塑企業今天委託雲林區漁會魚苗放流共達74萬2792尾，其中包括四絲馬鮁（俗稱午仔魚）48萬2900尾、黑鯛6萬6177尾、黃臘鲹（紅衫）19萬3715尾，是近年來放流量最多一，也使15年來總放流量突破700萬尾。

台塑副總黃溢銓說，台塑推動2030年減碳35％、2050年達到碳中和的願景，並積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），積極展開節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，善盡企業社會責任，經過15年放流，使海洋生態大為改變，六輕港就可看到海豚洄游，豐富了海洋生。

麥管部協理蔡建樑也指出，放流魚苗都由專家評估並選擇以生活在雲林海域的高經濟價值的午仔魚及紅衫、黑鯛等魚種，並選定大於5公分的魚苗，提高存活率；今年放流量再增加，期待漁民撈捕時，能抓大放小，共同維護生態。