假日賞花趣！白河蓮花綻放 夏日旅行帶你朝聖粉色花海

每年5月到7月蓮花綻放，台南白河區蓮花栽種面積約230公頃，今年水情穩定花況極佳，白河區公所與各社區在蓮花季期間(即日起至8月28日)舉辦系列活動，規劃三條農村慢活小旅行路線，結合在地文史老師導覽解說，深度認識農村文化生態，感受溫馨農村氣息，是賞蓮、走讀、手作體驗及品嚐社區風味餐的知性與感性之旅。白河蓮花季花況、相關活動參加辦法及交通指引，可查詢活動官網：https://baihe.tainan.gov.tw/cl.aspx?n=23439

白河蓮花綻放，娉婷的花姿，吸引遊客前來賞花。圖／取自西拉雅國家風景區管理處IG

交通指南

●自行開車：

國道1號(新營交流道)＞省道台1線＞縣道172(往白河)

國道3號(白河交流道)＞縣道172(往白河)

●高鐵轉客運：

高鐵嘉義站＞高鐵BRT＞嘉義火車站＞客運7210＞白河站

●台鐵轉客運：

新營火車站＞黃幹線公車＞白河轉運站＞黃15支線

後壁火車站＞黃10支線公車＞白河轉運站＞黃15支線

白河區賞蓮指南及附近景點。圖／取自白河蓮花季臉書

賞蓮美景朝聖去

新北市二重荷花公園

位於三重區疏洪十二路與疏洪一路交叉處，占地3500平方公尺，每年5月至7月粉紅荷花綻放，迎風搖曳的荷花身影，成為二重疏洪道周邊最美的風景。

新北市二重疏洪荷花公園。圖／取自新北市政府官網

桃園市觀音區蓮花園休閒農場

園區內有蓮花池、稻草博物館、五行八卦迷宮等景點，遊客還可以坐在大王蓮花葉上，體驗輕功水上漂，除此之外農場提供DIY體驗活動。

桃園市觀音區蓮花園休閒農場大王蓮園區。記者曾增勳／攝影

台中市清水區趙家古宅「天水堂」

至今一百多年歷史，保存完好的三合院，前有荷花池，後靠鰲峰山，構成一幅醉人的山水田園畫，吸引許多攝影愛好者前往取景。

台中市清水區趙家古宅「天水堂」。圖／取自臺中市政府觀光旅遊局官網

花蓮縣吉安鄉蓮城蓮花園

園內以有機肥栽植培育數十種不同種類的蓮花，還有自製的「蓮花茶」讓遊客品茗。

花蓮縣吉安鄉蓮城蓮花園。記者王思慧／攝影

●蓮花小教室 荷花又稱蓮花，歸類蓮屬（學名：Nelumbo）是宿根性多年生草本植物，花期為每年6月到9月，原產於印度、中國、日本、菲律賓以及澳洲北部等地。蓮整株植物皆可食用，藕節清熱解毒；蓮子滋補、安神、止瀉；蓮子芯清熱、降血壓；蓮蓬殼散瘀止血；蓮花清暑、止血；蓮葉可和胃、止血。蓮花花語代表「清白、堅貞純潔、高尚謙虛」。