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嘉義縣國產龍眼蜂蜜評鑑成績公布 量少質佳要買要快

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供
嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供

嘉義縣去年辦理國產龍眼蜂蜜品質評鑑受各方好評，今年續辦評鑑，雖然今年龍眼花開花期遇連續豪雨影響收成，蜂蜜欠收嚴重仍有20名蜂農參賽，共評選特等獎4人、頭等獎14人。

國產龍眼蜂蜜品質評鑑以嘉縣的養蜂產銷班班員，或設籍蜂農，並已向農糧署申請農產品生產追溯QR-code，以及完成養蜂事實登錄者為參與評鑑對象。

第2屆龍眼蜂蜜品質評鑑成績：特等獎4人、頭等獎14人。特等獎：六腳鄉養蜂產銷班第1班-陳寶任、翁瑞輝、張永承；中埔鄉-簡培任。

頭等獎：六腳鄉養蜂產銷班第1班-陳水通，大林鎮養蜂產銷班第2班-王楷強；中埔鄉養蜂產銷班第2班-簡廷謀、黃子泓、吳景煌、張彥文；鹿草鄉養蜂產銷班第1班-吳杰樺、蘇素玲；梅山鄉-何斌順、何武霖、吳金達；布袋鎮-陳文政；中埔鄉-劉憶珍；水上鄉-呂昆霖。

縣農會總幹事黃貞瑜說，今年受疫情影響，採線上評鑑，事先到蜂農處進行採樣，分初評（儀器檢驗）及複評（感官品評）兩階段；由苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫻、助理研究員徐培修、蜂蜜品評師陳嶸樂、虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠、中興大學昆蟲學系助理教授吳明城，分別在各自工作場所評選。

評鑑初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、農藥殘留檢驗，檢驗結果20組參賽蜂蜜均檢驗合格；複評感官品評，評審就色澤、香氣及風味3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁且有獨特龍眼蜜風味的蜂蜜，通過評鑑的龍眼蜂蜜，將有專屬評鑑包裝，可說是頂級蜂蜜。

評審一致表示，今年整體表現水準之上，包括香氣表現及風味的表現，採收技術相當好，龍眼蜂蜜欠收，色澤表現卻相當優異，大都沒有結晶，呈現龍眼明亮琥珀色。

嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，今年受疫情影響，採線上評鑑，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供
嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，今年受疫情影響，採線上評鑑，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供
嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，今年受疫情影響，採線上評鑑，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供
嘉義縣第2屆國產龍眼蜂蜜品質評鑑有20名蜂農參賽，今年受疫情影響，採線上評鑑，共評選特等獎4人、頭等獎14人。圖／縣農會提供

蜂蜜 中埔 疫情

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