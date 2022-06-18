來大埔看看山豬、黑鳶 聆賞漂流木愛樂琴聲表演
坐落曾文水庫畔的嘉義縣大埔鄉和平社區，今明兩天周休假日，在情人公園舉辦「聽見琴聲永好相伴」藝術節活動，社區利用在地漂流木與長輩製作提琴，活動除大埔愛樂弦樂團參與演出，並邀當地不老樂手重現銀樂團風采，將以漂流木小提琴拉出美麗的樂章。
周休活動上午10點半登場到下午結束，水保局南投分局長陳榮俊、大埔鄉長吳明勳、和平社區發展協會理事長吳倚豪，歡迎民眾來大埔遊水庫賞黑鳶，在湖光山色下聆聽動人樂音，不老銀樂團成員分別負責不同樂器，有人打鼓、有人拉琴和聲，考驗著長輩們的默契，並藉不同的樂器共同演出最具社區融合的在地特色的樂曲。
活動現場展現嘉義7處綠色照顧成果，包括鹿草松竹社區、新港月眉社區、東石塭仔社區、中埔裕民社區、大林上林社區、番路牛桃灣社區等，市集活動精采。
吳倚豪說，社區以漂流木再利用，發展小提琴製作工藝及協助在地孩童成立「大埔愛樂」深耕地方，希望音樂像束光，照進偏鄉孩子們的內心，滋潤每個純真孩童心中的夢想種子，同時架起一座通往外面世界和希望的橋梁。
和平社區執行水保局青年回留及綠色照顧計畫，將社區量能鏈結青年與長輩，邀請青年進駐協助社區發展，注入年輕活力，強化高齡者的社區參與、飲食營養、心理健康、手作療育與友善環境等，用音樂反轉了大家對偏鄉的印象。
「聽見琴聲永好相伴」產業推廣活動，邀請銀樂團、大埔愛樂、家民管樂團、台灣夢兒少團以及街頭藝人口琴表演，活動設計有提琴遊戲、限量的提琴DIY體驗，今明兩天限量販售青年偕同長者研發出的在地創意料理「竹炭漢堡」，活動訊息請上臉書搜尋「和平社區發展協會 &大埔愛樂」或「農村小童」粉絲專頁。
嘉義景點曾文水庫是全台灣最大水庫，來到曾文水庫最夯活動就是搭乘曾文水庫遊艇來趟曾文水庫遊湖釣魚，行程中來到與世隔絕的山豬島，會聽歌劇的山豬聽到音樂就通通集合，看到大小山豬成群覓食，探訪秘境經過飛鷹峽谷，山光水色景觀有如山水畫，運氣好還能看到老鷹在天空盤旋。
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