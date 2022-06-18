來大埔看看山豬、黑鳶 聆賞漂流木愛樂琴聲表演

坐落曾文水庫畔的嘉義縣大埔鄉和平社區，今明兩天周休假日，在情人公園舉辦「聽見琴聲永好相伴」藝術節活動，社區利用在地漂流木與長輩製作提琴，活動除大埔愛樂弦樂團參與演出，並邀當地不老樂手重現銀樂團風采，將以漂流木小提琴拉出美麗的樂章。

周休活動上午10點半登場到下午結束，水保局南投分局長陳榮俊、大埔鄉長吳明勳、和平社區發展協會理事長吳倚豪，歡迎民眾來大埔遊水庫賞黑鳶，在湖光山色下聆聽動人樂音，不老銀樂團成員分別負責不同樂器，有人打鼓、有人拉琴和聲，考驗著長輩們的默契，並藉不同的樂器共同演出最具社區融合的在地特色的樂曲。

活動現場展現嘉義7處綠色照顧成果，包括鹿草松竹社區、新港月眉社區、東石塭仔社區、中埔裕民社區、大林上林社區、番路牛桃灣社區等，市集活動精采。

吳倚豪說，社區以漂流木再利用，發展小提琴製作工藝及協助在地孩童成立「大埔愛樂」深耕地方，希望音樂像束光，照進偏鄉孩子們的內心，滋潤每個純真孩童心中的夢想種子，同時架起一座通往外面世界和希望的橋梁。

和平社區執行水保局青年回留及綠色照顧計畫，將社區量能鏈結青年與長輩，邀請青年進駐協助社區發展，注入年輕活力，強化高齡者的社區參與、飲食營養、心理健康、手作療育與友善環境等，用音樂反轉了大家對偏鄉的印象。

「聽見琴聲永好相伴」產業推廣活動，邀請銀樂團、大埔愛樂、家民管樂團、台灣夢兒少團以及街頭藝人口琴表演，活動設計有提琴遊戲、限量的提琴DIY體驗，今明兩天限量販售青年偕同長者研發出的在地創意料理「竹炭漢堡」，活動訊息請上臉書搜尋「和平社區發展協會 &大埔愛樂」或「農村小童」粉絲專頁。