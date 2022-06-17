嘉市長黃敏惠與長輩觀賞公益電影 省思高齡社會未來問題
嘉義市政府統計截至今年5月底老年人口比率高達17.2%，預期數年後將步入超高齡社會，為讓社區民眾意識該議題的重要性、增加對長照服務的理解，市長黃敏惠與白川町社區發展協會、老人福利團體等今天在影城觀賞「照護人，有你真好！」公益電影，期待透過影片欣賞，讓照顧者與被照顧者間找到彼此安適的方式。
黃敏惠表示，嘉義市早在2011年就在愛爾蘭都柏林，成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，同時也是全台第一個「高齡友善示範城市」，今年5月底65歲以上人口已達17.2%，台灣也在因應高齡化的社會；希望從「照護人，有你真好!」說故事的方式，觸動觀眾的心，也點出高齡社會將面對的問題，從電影中學習彼此諒解及同理心，能夠讓社會更和諧。
社會處表示，白川町社區發展協會自2017年起設立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站，努力致力於社區、老人等各項社會福利服務，並響應政府重要長照政策，成為市府推動長輩照顧政策的重要合作伙伴之一。
在推動社區照顧的過程中，看見長者被照顧需求增加、伴隨而來的照顧者及被照顧者身心調適議題，因此市府輔導白川町社區發展辦理電影公播活動，該影片係為弘道基金會特別向日本取得公播授權之非商業電影。
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