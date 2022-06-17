台南流浪動物收容場環境惡劣 民代會勘要求動保處善後
台南市議員吳禹寰接獲陳情仁德區有大型流浪動物收容場環境惡劣，甚至有犬貓「屍體就黏在籠子內乾掉」成木乃伊；吳禹寰召集相關單位會同地方傍晚會勘。環保局表示，周邊有嚴重臭味及堆置廢棄物，要求園主一個星期內清除廢棄物，改善周邊環境；動保處表示，場內回收物清除後派員清點動物、確保只出不進，同時協助醫療及結紮疫苗。因園主表示年紀已大有退場意願，吳禹寰要求動保處清點完成後，儘速協助退場，同時確保園內犬隻安置。
陳情人表示，翁姓婦人長期收養照顧棄養狗貓甚至兔子、小豬等動物，不過年齡增長體力似已不堪負荷，不再適合照顧這些犬貓。上百坪園區整體環境相當髒亂，犬貓多數有嚴重皮膚病得不到醫療，還有很多犬貓因沒結紮而懷孕，甚至有難產而亡，許多受傷生病都沒有適當醫療，要求政府稽查、督促台南市動物防疫保護處要負責做好份內工作，協助數以百計不幸的狗能夠有安心舒適的生活環境。 11年來繁殖數量越來越多，成為惡性循環。引起關懷動物人士重視，認為動保處沒盡到責任，因而轉向吳禹寰陳情。
吳禹寰與貓狗園負責人翁媽媽、動保處、環保局、社會局、歸仁分局、仁德公所等單位今天會勘，討論實質可行解決方案，要求動保單位能謹慎協助關懷動物人士做好照顧流浪動物。
當地成功里長鄭晴而表示，台南市動保處指稱，現階段關於棄養狗貓政策採取零撲殺，而兩個公立收容所又滿載，加上民意高漲也不接受建立新的收容點，因此原規畫位於六甲的收容點破局，學甲的園區經費一億多，也被中央收回。動保處有經費、人力、地點等的多種難處，並非刻意不作為。
吳禹寰表示，動保處不能以人力、經費等理由搪塞卸責，要負擔起主管部門的責任，協助翁媽媽去改善園區或強制犬貓醫療，以公權力去協助監督，該負起的責任動保處責無旁貸，不能有任何理由與藉口，才是重視犬貓生存權的處理方式。
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