善心企業捐10組醫療利器 雲林偏鄉民眾有福了

德士凸輪公司今天捐贈雲林縣政府2組阿帕契無線手持式超音波系統，可透過醫師帶著儀器前進偏鄉鄰里或到宅為民眾做檢查，解決距離及交通問題，縣長張麗善說，縣民C肝盛行率高於全國平均，董事長李岳達現場答應加碼捐贈8組，彌補資源不足。

李岳達今與妻女一起至雲林縣政府出席捐贈活動，他說，生命可貴且無價，挽救性命分秒必爭，很感謝自己有能力與機會，透過公益補足救人的設備。

張麗善說，超音波儀器是醫院內不可或缺的設備，無論門診、急診都會用到，醫師藉超音波檢查，可及早正確診斷、治療病人及追蹤健康狀況，然而這項設備體積龐大，多只能在院所內使用，雲林縣有偏鄉醫療，極需移動式設備。

張麗善感謝德士凸輪公司捐贈手持式超音波，不僅兼具科技、專業，且方便醫師帶著至鄉里間為民眾進行診斷、評估及追蹤，偏鄉患者不用再舟車勞頓跑到醫院，能享有同等醫院的專業醫療照護。

促成此次捐贈的台大雲林分院副院長馬惠明說，手持式超音波及直接連網的超音波是時代趨勢，也是現代醫生必備技能，這些儀器布建在偏鄉衛生所，讓前線醫生有最好的武器，後線醫生也能一起合作，將區域聯防再升級。