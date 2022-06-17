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仁德市地重劃終於動土 黃偉哲：新豐區將成台南門戶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
延宕多年的台南市第九期仁德市地重劃終於動土。記者周宗禎／翻攝
延宕多年的台南市第九期仁德市地重劃終於動土。記者周宗禎／翻攝

台南市連到20多年的「第九期仁德市地重劃區」下午開工動土；市長黃偉哲表示，第九期仁德市地重劃區是仁德蛋黃區，重劃設置包括綠地、道路、公園等公共設施，提升整區生活品質，且公共設施的服務也將擴散到附近區域居民，希望早日完工讓居民早日享受重劃成果。

黃偉哲說，仁德是台南近年公司行號及人口快速成長地區，大台南會展中心啟用後，南紡仁德廠將轉型「南紡科技園區（TSTPARK）」，以5G、AI智慧相關產業為發展主軸，帶動工商業發展吸引人口進駐。

他說，市府也向中央積極爭取第1期藍線延伸線規畫、串連整個新豐精華地區及高鐵站，配合開始營運沙崙綠能科學城，規畫中的沙崙醫療服務與創新園區及綠能產業園區，整個新豐區將成為大台南重要產業發展門戶，未來發展將突飛猛進。

地政局長陳淑美表示，今天開工的「第九期仁德市地重劃區」剛好鄰近「南紡科技園區（TSTPARK）」，開闢發展住宅用地及公設用地，市府將以最有效率方式在今年完成重劃工程，公私合作為仁德建構嶄新城市風貌。

地政局表示，本案在民國89年原為「臺南縣仁德鄉鍾林仔自辦市地重劃會」辦理重劃，但原開發區內部分土地因糾紛無法完成整體開發，加上區內原有設置「機3」機關用地尚未開闢，經洽詢需地機關已無使用需求，最後併同機關用地及附近未完成重劃剩餘土地，去年解編變更為住宅用地、道路用地及綠地，以公辦市地重劃方式開發，同時保障地主權益、開闢公共設施、增加仁德發展所需住宅用地供給，並落實都市計畫整體開發，達成多贏局面。

重劃計畫書3月公告，重劃面積約1公頃，住宅區7092平方公尺及公共設施綠地600平方公尺、道路用地2,200平方公尺，公設比28.3%，工程預計112年3月完工。

開工典禮黃偉哲主持，立委王定宇、在地議員、里長參與動土儀式，見證「仁德市地重劃區」終於全面啟動。

延宕多年的台南市第九期仁德市地重劃終於動土。記者周宗禎／翻攝
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台南 重劃區 黃偉哲

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