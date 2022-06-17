南科聯絡道高架橋梁施工長達16個月 車道縮減籲改道

隨著南科聯絡道與新港社大道路口轉向高架道路工程推進，南科聯絡道將從6月21日起進行高架橋梁基礎工程施工，工程為期16個月，車道從3道縮減為2道，勢必對交通產生衝擊，交通局呼籲用路人提早改道替代道路，及可利用台南即時交通資訊網或收聽警廣，掌握即時交通動態，減少被堵塞的交通風險。

交通局長王銘德表示，南科聯絡道與新港社大道路口轉向高架道路工程去年8月開始施工，先在新港社大道施作，配合工程進度將推展至南科聯絡道，預計本月21日起在南科聯絡道國道8號南科匝道往東至新港社大道間，增加圍設工區進行高架橋梁基礎施工，預計施工至明年10月底前，雖仍維持雙向通行但將由原3車道縮減為2車道通行，預期將造成用路人的不便。

交通局指出，南科聯絡道因施工需要縮減車道，提醒用路人可改道安定交流道、富強路、台1線及台19甲線等為替代道路，沿線重要路口現均已設置導引牌面，讓駕駛朋友依指示方式行駛，市民朋友可收聽警廣、或透過台南即時交通資訊網掌握即時交通資訊，避開壅塞時段。

大台南智慧交通中心也將南科聯絡道鄰近路段納入密切監測，並將配合車流流量，機動調整路口紅綠燈時制秒數，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

交通局表示，南科為全台高科技重鎮，園區就業人口已逾8萬人，多數開車民眾常利用國道8號新市交流道進出南科，上下班時間常造成新港社大道和南科聯絡道等周邊道路壅塞，尤其是新港社大道銜接南科聯絡道的紅綠燈路口更加複雜。