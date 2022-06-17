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濁幹線與北幹線串接工程 蘇貞昌：營造觀光景點

中央社／ 嘉義縣17日電

行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣視察濁幹線與北幹線串接工程時，允諾支持預算，但要求縮短工期，希望能在明年完工，且工程要美觀耐用，闢建自行車道，營造觀光休憩景點。

蘇貞昌中午在行政院秘書長李孟諺、農委會副主委陳駿季、嘉義縣長翁章梁、雲林縣副縣長謝淑亞、立委蔡易餘等人陪同下前往嘉義新港北港溪河堤上方，視察濁幹線與嘉南大圳北幹線串接工程，並聽取農田水利署長蔡昇甫簡報。

蔡昇甫表示，濁幹線與北幹線串接工程，包括建北港溪渡槽及濁幹線、北幹線相關渠道改善工程，並利用圳旁剩餘土地增設調蓄池，蓄積濁水溪豐水量，提高雲林地區可運用地面水量。

蔡昇甫指出，雲林縣、嘉義縣交界的北港溪倒虹吸工建置迄今已近百年，當年曾北水南引30次、南水北調9次，多次肩負區域調水、調度及支援任務，惟因北港溪河道持續沖刷，致使倒虹吸工沖毀，現況已無法進行水源調度。

蔡昇甫說，規畫濁幹線與北幹線串接工程計畫，今年啟動工程，渡槽（水道橋）採鋼構現代工法，串接雲嘉的自行車道，預計花費新台幣29億3000萬元、分5年興建，完工後，若遭遇旱災，可以北水南引、南水北調，強化濁水溪及曾文、烏山頭水庫調度能力，提高水資源運用韌性。

蘇貞昌當場允諾支持這項興建預算，但要求農水署縮短工期，希望可以在明年完工。同時要求美觀耐用，闢建的自行車道要兼具美觀、便利性，讓自行車車友可以騎乘跨過北港溪，營造休閒運動及休憩觀光景點。

農水署表示，串接工程完成後，恢復北水南引功能，將可利用濁水溪豐水期供灌嘉義東石1762公頃農田；若濁水溪水量不足，可南水北調供灌雲林北港6753公頃農田，更能維持區域供水穩定及韌性，讓雲林、嘉義縣市、台南的農業、民生及產業用水都受益。

北港 嘉義 雲林

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