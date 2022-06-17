嘉義火車站優化人本環境 暖光影溫暖遊子心

嘉義火車站前廣場將配合車站減法美學進行改造，簡化及拆除車站內外較為繁複的物件，回復古樸及美麗的古蹟立面本質，重現1930年代嘉義火車站，並以暖色光影一改火車站入夜黑暗冷清，溫暖遊子心，且延伸能遮風避雨的步行與接送空間，提升人本空間及景觀環境。

市長黃敏惠表示，嘉義火車站單日進出約2萬人，是雲嘉南彼此交流匯集的地方，優化後不論是在地或外來，回家或離開都有個最美的空間。

嘉義火車站是嘉義市區最重要的交通樞紐，市府在去年爭取獲內政部營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，開始著手進行規畫設計，今年6月啟動改造，計畫經費800萬元，再自籌800萬元，工程總經費1600萬元，目的是為了整體廣場界面景觀整合及雨遮動線優化，延伸能遮風避雨的步行與接送空間，使市民及旅客能夠享有人本優化的城市空間。

黃敏惠表示，配合嘉義火車站站體微改造計畫，考量未來鐵高新車站及古蹟再利用前的過渡期間，以強化既有空間與優化服務設施為目的，透過設計讓老建築特質重現並具備適度的當代氣度。

她說，利用減法的美學，簡化及拆除車站內外較為繁複的物件，回復古樸及美麗的古蹟立面本質；再加入夜間光環境工程暖色調的燈光，點亮嘉義火車站這座低調優雅的古蹟，與一旁嘉義市立美術館相互呼應，讓城市的美從市中心的點開始向外發散。

市府團隊邀請渡也、王瓊玲及李知灝3名老師為市定古蹟嘉義車站題詩創作，也邀請插畫家莊信棠（SMART）為原本生硬的施工圍籬進行設計美化，結合了3名老師的文學創作及SMART的背景設計，使站前的施工圍籬有了文學的氣息及朝氣蓬勃的薰衣草森林，讓市民及旅客在施工期間到了站前不再是看到剛硬的圍籬，而是多了一處可佇足觀賞、拍照的新亮點。