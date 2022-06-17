嘉縣+1054確診 公布振興計畫七大面向30項方案減輕損失

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，嘉縣府為減緩並振興各行各業及勞工因疫情造成經濟損失，宣布啟動多項振興措施，所需經費約7千多萬元，將報議會審議後實施。

振興措施包含觀光休閒、藝文產業、商圈市集、租金減免、地方稅減稅、穩定就業及弱勢補貼等七大面向、30項方案，縣府預估振興方案將減收稅賦5083萬元，與縣民齊心抗疫，度過疫情難關。

30項方案：觀光休閒：團客搭觀光漁筏、曾文水庫遊湖行程，補助每人300元。團客至觀音瀑布遊程，補助每人300元。入住合作旅宿贈送1千元Q碰券。獎勵旅行社帶團來嘉旅遊前三名獎金。

藝文產業: 停演全額退費、免場租；售票補助；補助12團隊新創展演徵件，每案8萬元。商圈市集: 補助立案商圈及觀光工廠協會組織辦理振興活動經費；辦理商圈購物節；辦理海之夏、全民運、農機展及國慶煙火等大型活動；辦理嘉有好市集。

租金減免：東石漁人碼頭進駐攤商，下半年減租50%；承租國有原住民保留地租金減免20%；原住民保留地緩繳1年；區漁會租金減收3個月；承租縣有不動產減收租金20%；公有零售市場租金減收3個月；產業園區公共設施管理費減收3個月；水牛公園促參案權利金減收50%。

地方稅減稅：免徵暫不使用車輛牌照稅；減徵娛樂稅30%；營業用房屋稅減徵；房屋稅展延、分期繳納。穩定就業：青年就業獎勵；就業青年尋職津貼最高3.2萬元；安心即時上工計畫。弱勢補貼：低收入戶及中低收入戶生活補助；急難紓困金1-3萬元；物資包服務；遠距教學期間弱勢學生午餐協助。

縣府發放80歲以上長者、原住民70歲以上長輩2劑試劑，原定發放至15日，延長至30日，已透過Line群組通知鄉鎮市公所，民眾可前往領取，行動不便者由村里幹事送至家戶。

今天新增1054人確診，有症狀259人，無症狀795人，年齡介於3個月-101歲，12歲以下130人，65歲以上172人。累計全縣12歲以下染疫幼童4651人，65歲以上5071人，目前居家隔離1157人，輕症居家照護8355人。