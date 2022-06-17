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農民頭痛「枝木何處去」 斗六公所斥資百萬買4部利器

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六市公所建置4部自走式碎木機，即起開放轄內各產銷班、合作社申請定點使用。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市公所建置4部自走式碎木機，即起開放轄內各產銷班、合作社申請定點使用。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六盛產文旦、茂谷柑等農作物，但農民頭痛每年11、12月果樹修枝期所修剪下來的大小樹枝如何有效去化，部分枝木雖可當柴燒或堆肥，但有病害或過粗的部分只能焚燒，又得冒險承受被檢舉汙染空氣，無可奈何，斗六市公所建置4部自走式碎木機，即起開放各產銷班、合作社申請定點使用。

許姓農民栽種約2公頃的文旦、柳丁等作物，每年年底都得修剪枝條，粗枝木因粉碎不易，部分會作為柴燒使用，細枝條則還可透過碎木機碎細後當成堆肥，讓其自然腐化。

不過，王姓農民說，遇到有病害的枝木「怎麼處理都不對」，只能選擇焚燒，但在田間燒東西會產生黑煙，容易被檢舉空汙，暫置也需要時間讓其慢慢腐化，清潔隊載運還得因為是「垃圾」要被收費。

斗六市長林聖爵發現許多田間可見大批被修剪下來的樹枝，甚至滋生不少蚊蟲，為避免農民焚燒，公所過去開放農民向清潔隊申請，把枝木載到江厝掩埋場的固定式碎木機碎細，不過因固定在這，農民、隊部都得花時間、人力處理，效率不彰。

「以前是樹枝到處跑，現在是機器到處跑」，林聖爵表示，公所今年斥資160萬元採購4部自走式碎木機，以產銷班、合作社為單位，每單位即起可依需求向公所申請到班、社周邊的定點集中使用，至多可處理到直徑15公分左右的枝木。

公所表示，4部自走式碎木機專門提供給果樹類枝木使用，前進檔有3速、後退檔有1速，相當人性化也好操作，碎細後的木屑可作為公園或農田裡的天然鋪面資材，抑制雜草生長，也可成為有利改善土壤的有機質，達廢木循環利用。

經碎細後的木屑，可作為公園或農田裡的天然鋪面資材，抑制雜草生長，也可成為有利改善土壤的有機質。記者陳苡葳／翻攝
經碎細後的木屑，可作為公園或農田裡的天然鋪面資材，抑制雜草生長，也可成為有利改善土壤的有機質。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六市公所的4部自走式碎木機，專門提供果樹類枝木使用，前進檔有3速、後退檔有1速，相當人性化也好操作。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市公所的4部自走式碎木機，專門提供果樹類枝木使用，前進檔有3速、後退檔有1速，相當人性化也好操作。記者陳苡葳／攝影

農民 斗六 文旦

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