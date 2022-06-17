串接濁幹線與北幹線渡槽工程啟動 蘇貞昌視察預定地

行政院長蘇貞昌上午在嘉義縣新港鄉北港溪河堤上方，視察農委會農水署規畫的濁幹線與嘉南大圳北幹線串接工程計畫預定地，宣布今年啟動500公尺渡槽（水道橋）工程，農水署預計花29.3億分5年興建，蘇貞昌當場允諾支持預算，加碼無上限，但要求縮短工期，希望能在1年半明年完工。

蘇貞昌說，日本殖民治台時期，換了許多總督，但大家不知道是誰，卻都知道闢建嘉南大圳、烏山頭水庫的日籍工程師八田與一，濁幹線與北幹線串接工程，包括興建北港溪渡槽及濁幹線、北幹線相關渠道改善工程，並利用圳旁剩餘土地增設調蓄池，蓄積濁水溪豐水期多餘水量，提高雲林可運用地面水量。

完成串接工程恢復北水南引功能後，可利用濁水溪豐水期供灌嘉義東石1762公頃農田；反之，倘濁水溪水量不足，可南水北調供灌雲林北港6753公頃農田，計畫可發揮強化水資源利用及維持區域供水穩定及韌性，讓雲林、嘉縣市、台南市農業、民生及產業用水都受益。

農水署長蔡昇甫說，行政院支持預算，工期縮短在2年半完成，渡槽採鋼構現代工法，還有串接雲嘉的自行車道，濁幹線與北幹線串接工程渡槽，讓未來再遇到旱災，能北水南引、南水北調，藉不同流域水源跨域調度，提高水資源運用韌性，日治時代串接的北港溪倒虹吸工，建置至今近百年，曾北水南引30次、南水北調9次，多次肩負區域調水、調度支援任務，因北港溪河道持續沖刷，致使倒虹吸工沖毀，現況已無法進行水源調度。