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謝龍介啟動百廟祈福 黃偉哲：平常就有燒香

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲回應謝龍介今啟動百廟祈福。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲回應謝龍介今啟動百廟祈福。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長參選人、議員謝龍介的「百廟祈福」今天啟動，下午第一站參拜台灣首廟天壇，對此台南市長黃偉哲回應說表示，對於謝議員能夠啟動百廟祈福行程予以祝福，為國家為台南市民祈福都是好事，平常就有在燒香，都是以平常心視之去做，該拜的廟該拜的神都會去拜，該祈福的福都會去做，但不會有特定的祈福行程，四年來拜過的廟何止上千，平常就有在燒香。

對手選舉起跑，黃偉哲說，目前一切仍以市政防疫優先，台南防疫成果確診率低於全國3%，5至11歲確診率低於全國4%，是醫護和全體市民努力的成果。

至於謝龍介批評老人健保補助部分，淪為六都最爛，黃偉哲說，接任市長以前台南市老人的福利就是這樣，但這些年也投入包括有形建設和無形福利很多，顧老人也要兼顧年輕人，減少都市負擔也是努力的目標，今年針對老人福利和健保每人增加1000元，未來兼顧財政及所有人的福利下逐步增加年長者的福利 。

台南市長 黃偉哲 健保

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