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台南議員以「想人的憨面、望人的不長進」提醒糧食危機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨議員張世賢今天以台灣俚語質詢。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員張世賢今天以台灣俚語質詢。記者吳淑玲／攝影

台南市議員張世賢今天總質詢時以台灣俚語「手肘肉 ，想人的憨面、 望人的不長進」，提醒政府重視糧食問題，依白河、東山是大米倉，也有灌溉水源，卻都移給工業區用水，農民為了水還會吵架爆發衝突，要未雨綢繆，鼓勵農民自己有土地要自己種，確保存糧安全，否則以後國際糧食危機就要跟國外搶糧，物資波動會嚇死人。

張世賢說明這句台語俚語的意思，手肘肉是要靠自己，想人是想別人會不會送來就是憨人，望人就是想要靠別人，就是不長進，不要永遠都肖想靠別人或補助。

張世賢今天也關切1期稻作稻熱病造成農民損失的救助進度。市長黃偉哲表示，將再研議可行的救助方式，以幫助農民。

農業局表示，一般農糧研究單位認為稻熱病不歸於天然災害，多認定屬個別農民管理問題，為保障農民收益，今年政府開始實施水稻保險，沒有讓保險公司承保，農民也不用支付任何保費，若同一區域內坪割產量低於過去5年平均產量的8成，則全區農民都可獲得每公頃1萬8000元的保險理賠。

農業局說，今年1期作水稻收入保險是否達到理賠標準，需農糧署產量調查資料公布後，如當年期產量「減產2成」以上，由「農業保險基金」撥款理賠金至承保農會轉入農民帳戶，時程最快約當地公糧繳交期限結束後1個半月，最晚則至10月份左右啟動保險理賠機制。

農民 保險 稻熱病

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