統聯客運停靠台南新營路線 20日起集中轉運站

台南市新營轉運站結合國道客運、公路客運及市區客運，台南市政府今天宣布，統聯客運停靠新營所有路線，6月20日起集中停靠新營轉運站，發揮更大轉運效益。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，新營轉運站是台南市大新營區的門戶和指標，無論是短程生活圈區內接駁，中程往義竹、布袋、嘉義高鐵站方向，或長途南來北往都相當便利。

交通局長王銘德表示，統聯客運1611（台南－台北）與1625（台中－台南）2條國道客運路線未進駐新營轉運站，仍在交流道附近復興路租用一般店面售票，不僅空間簡陋，大型巴士停靠路邊更造成後方車流堵塞及復興路長期交通壅塞。

台南市政府和公路總局協調，決定統聯客運新營區所有路線6月20日進駐新營轉運站，全部班次改為在新營轉運站售票及上下車，以紓解復興路停靠亂象。

目前，新營轉運站進駐路線，國道客運是統聯客運1611、1625、1612、1628等4條路線；公路客運有嘉義客運7207（嘉義－竹子腳－鹽水）、7208（嘉義－重寮－鹽水）等2條路線；大台南公車有棕幹線、橘9、橘9-1、黃1、黃2、黃3、黃4、黃5、黃6、黃6-1、黃7、棕1、棕2、棕3、棕3-1、棕4、棕5、棕6與61等19條幹支線公車路線。