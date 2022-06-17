統聯原在國道台南路邊上下乘客 20日起新營改停轉運站

統聯客運往來台南新營與台中、台北主要路線，多年來在交通繁忙的復興路邊設售票口、乘客上下車影響交通引來民怨。台南市政府今天宣布，統聯20日下周一起全部班車改停新營公車轉運站，發揮轉運效益，也可解決原來停靠復興路邊造成的交通問題。

市府交通局長王銘德表示，新營轉運站是結合國道客運、公路客運與市區客運的綜合轉運站，是大新營區門戶指標，無論短程生活圈區內接駁，中程往義竹、布袋、嘉義高鐵站方向，或長途南來北往都相當便利。

王銘德指出，統聯原有1611（台南—台北）與1625（台中—台南）國道客運路線未進駐新營轉運站，仍在國一交流道附近復興路租用店面售票，空間簡陋且大型巴士停靠路邊造成後方車流堵塞，復興路長期的交通壅塞問題亟待解決。

市府日前與主管國道客運的公路總局協調，統聯20日起所有路線進駐新營轉運站，全部班次改在新營轉運站售票及上下客，紓解復興路停靠亂象。且站內提供較舒適候車環境，西側停車場可停80輛汽車、機車73輛可免費停車轉乘，十分便利。