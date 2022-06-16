黃偉哲夜市快閃挺攤商 台南將發放2萬張市場、夜市券

台南市長黃偉哲今晚出席夜市首場「銅板快閃夠購go」，在安平區新永華夜市發放每份面額50元的夜市券，民眾領券後，也開心地在新永華夜市品嘗各種美味小吃。

台南市政府因應疫情帶來的衝擊，啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，連續近百場促銷活動自6月11日開始起跑，目前已在台南傳統市場連續舉辦8場快閃活動，現場吸引消費者嘗鮮搶好康，為緊張的疫情帶動輕鬆與熱絡的消費買氣。

黃偉哲關心這波疫情給經濟帶來的嚴峻考驗，今晚到新永華夜市發送快閃夜市券，鼓勵民眾做好防疫，安心逛夜市，享受夜市提供的各種美食小吃及百貨娛樂，實為台南人晚上的小確幸。

市場夜市銅板快閃夠購go活動，將推出近百場不同場域的快閃活動，每處限定面額50元市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，期待提升整體買氣，創造疫情新經濟。

黃偉哲指出，夜市是台灣特有的文化，也是台南許多好朋友及外地觀光客大家都喜歡逛的地方，期盼藉著夜市券結合快閃活動促銷，能夠進一步帶動大家消費意願，一起來去逛夜市。