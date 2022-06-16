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台南築角計畫18處營造點核定 荒地要變成有情天地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市18處社區角落獲核定為築角營造計畫，將打造為社區新亮點。圖／南市都發局提供
台南市18處社區角落獲核定為築角營造計畫，將打造為社區新亮點。圖／南市都發局提供

有口皆碑的台南築角營造計畫，今年暑假將有來自多所大學60多名學生進駐，要把荒地改造成社區亮點，都發局今天表示，將在9月前完成創作，屆時將選出「最佳築角」，請拭目以待。

台南市都發局表示，今年暑假將有來自淡江、逢甲、高雄、銘傳、南華、勤益、正修科大、南應大、南藝大等60多名學生，結合新營區姑爺、南紙、柳營區查畝營、後壁區竹新、鹽水區竹埔、月港風華、東山區福安宮、官田區官田與大崎、永康區鹽興及北區大仁等社區團體，角逐今年的最佳築角。

另進階型的駐村計畫包括柳營的南市天主教守護生命關懷協會、官田的藝農實踐協會、後壁的頂長、後甲、崁頂等社區及山頂那間文史發展工作室、大台南好生活協會也都獲得核定，今年度有包含專業建築師、學校教授、及多年社規師老手參與，將帶入了對生命關懷、陶藝創作、有機食農等等環境創作議題，豐富又多元。

都發局長莊德樑表示，「台南築角社區營造」已是全國大專校際具指標性的設計營造競賽，每年創作團隊利用2個月的暑假期間，不分晴雨晝夜一起打拼，作品都能呈現在地的人文風情與背景，歷來的成果也都相當豐碩亮眼。

今年像鹽水月津風華、新營南紙及永康鹽興等處的糖鐵閒置地，期許開發出新地景；鹽水竹埔、新營姑爺、後壁竹新將改造的舊宅空地，牽繫著居民的念舊情懷；官田、大崎及白河福安宮則將打造聚落的亮眼轉角，另北區大仁的眷村頹屋，要打造聚落核心休憩點，居民都引領期盼帶來新觀感。

台南 社區營造

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