不留遺憾！南市優化確診者遺體處理 可以守靈、告別

近期新冠(COVID-19)疫情確診人數攀升，確診死亡人數也隨之增加，由於南部民眾極為重視喪葬禮儀，台南市政府對於確診者的身後事，今再優化殯葬所環境，也已緊急採購透明視窗型屍袋，到貨後將提供有需要的市民使用，防疫與治喪兩者能兼顧，以達到圓融、圓滿的目標。

台南市為落實防疫分流，2020年疫情發生之初即規劃於南區及柳營祿園火化場設置獨立防疫暫時入殮空間，確診大體使用雙層屍袋於火化場完成入殮後儘快安排火化，相關場所及動線皆會進行消毒。民政局、殯葬所及台南市葬儀公會今天現場會勘再優化環境空間、照明及通風等，暫時入殮區劃分為入殮拜別區、空棺區、相驗冷藏區、骨灰停罐守靈區及設置臨時神主牌位桌等提供家屬使用。

民政局長姜淋煌表示，考量確診者大體雙層屍袋密封及入殮於棺木內已不具感染性，於上午8時至下午5時期間完成申辦即可進場火化，並未區分一般大體或確診大體的火化時段及祭拜區，家屬可於臨時入殮區進行入殮儀式，棺柩進入火化場也可於家屬祭拜區擺設靈位進行宗教儀式及拜別。

民政局說，南部民眾特別重視傳統為亡者守靈禮俗，家屬火化後仍可選擇將骨罐回靈殯儀館或自宅為先人守靈拜飯及舉行告別儀式，殯葬所已於南區殯儀館景行廳規劃設置停罐守靈區，家屬於申辦火化時一併提出申請為亡者布置靈堂，也可租用和平堂(守靈室)及禮廳等設施來辦理守靈、告別儀式。

市長黃偉哲表示，疫情爆發以來，市民防疫配合度都非常好，民眾皆能理性面對，告別式前先完成火化對家屬來說是沉重的決定及不捨，為此，也責成民政局及殯葬所與台南市兩大葬儀公會達成共識，透過殯葬從業人員加強關懷，提供專業性殮葬服務及場所，並在尊重家屬意願前提下，陪伴往生者家屬安心的送別親人最後一程，共同守護城市健康。