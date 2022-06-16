台南23年城西焚化爐再撐5年？議員憂恐爆發垃圾大戰

台南市議員吳禹寰今天質詢表示，台南之前每日有300噸民生垃圾與150噸事業廢棄物委託高雄市代燒，從去年9月遭拒收後恐引爆垃圾大戰危機，質疑是人謀不臧未提前因應，第2座城西焚化爐尚需近5年時間才能運轉，環保局打包暫置可應付龐大的垃圾量嗎？環保局長謝世傑表示，目前已有3座掩埋場活化做為垃圾暫置場，城西第2座焚化爐今年底一定會啟動，城西舊爐經過大改修後再用5年沒有問題，保證不會讓台南發生垃圾大戰。

吳禹寰表示，台南市每天的民生垃圾量有1400噸，事業廢棄物400噸，但僅靠城西與永康二座焚化爐，卻僅能焚燒1100噸及250噸，尚有450噸從107年起即委託高雄市代燒，如今高雄市拒絕代燒，環保局只得以打包暫置解燃眉之急。

因城西焚化爐特許年限為25年，現在已使用23年，爐體老舊，吳禹寰指早就該規劃興建第二座代替，卻遲至現在才完成資格標投標，離興建營運還有近5年，尤其全市有9座工業區，廢清法還有規範工業區得設焚化爐，但迄今卻僅有南科工及柳科2個工業區進行焚化爐規劃興建，才導致當前垃圾無處可燒的困境。

吳禹寰議員對環保局的打包暫置也有疑慮，因為去年全台很多縣市都發生打包的垃圾引發大火。他擔心這些沒有經過細分類的垃圾打包，是否會成為不定時炸彈？且暫置這些垃圾的場地是否足夠？以及若發生垃圾大戰如何因應呢？

環保局長謝世傑表示，城西焚化爐2020年經過整改，再運轉5年沒問題，只是燃燒量無法達到之前的每天900噸，現在僅能每天500至550噸，未來若垃圾量暴增無法處理，也已進行城西、柳營六甲及歸仁掩埋場活化可備用存放打包暫置的垃圾，並希望工業局出面處裡工業區打包廢棄物，能暫存在工業區內的環保用地，議員擔心垃圾自問題，垃圾篩分打包更不會有發酵自燃危機，