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槍套爭光 台南皮雕施張文彥奪世界皮雕大賽首獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市皮雕工藝師張文彥以大角羊與唐草圖騰創作槍套作品，參加世界皮雕大賽拿下首獎。圖／中西區公所提供
台南市皮雕工藝師張文彥以大角羊與唐草圖騰創作槍套作品，參加世界皮雕大賽拿下首獎。圖／中西區公所提供

台南市皮雕工藝師張文彥2017年以台灣廟宇剪黏文化融入創作摘下世界皮雕大賽畫框組第1名，今年再以大角羊與唐草圖騰創作槍套作品參賽拿下冠軍。中西區長汪慶龍今天代表市長黃偉哲送上「台灣之光」紅榜，向他致賀。

張文彥說，所創立的「Fire手創鞄革工藝」除了將在地文化元素融入個人皮雕創作中，也藉由教學傳承皮雕技藝，希望皮革雕刻不單單只是皮包、手環，而是可以提升美感價值，讓人產生共鳴。今年3月他的學生也參賽獲獎，令人欣慰，希望更多人看見皮雕工藝價值。

界皮雕大賽World Leather Debut被稱為皮雕界奧斯卡獎，每年5月於美國懷俄明州Sheridan小鎮舉行，張文彥表示，每年都吸引頂尖高手與賽，最受矚目的馬鞍、槍套、隨身用品、壁飾和皮靴等作品項目競爭激烈，能在此大賽拿下名次，是皮雕師獲得肯定與榮耀的重要指標。

2020年世界皮雕大賽年因新冠肺炎疫情停辦了兩年，張文彥說，今年將精心設計手作的槍套皮雕作品空運參賽，一度擔心主辦單位是否收到作品，直到展覽期間瀏覽到美國友人臉書照片才得知自己榮獲首獎，隨即也接到官網公布得獎好消息。

汪慶龍今天與南美里長曾朝欽、市議員許至椿、陳怡珍前往祝賀，他說，台南是文化古都，處處展現歷史文化豐富底蘊，張文彥將府城的文化元素融入皮雕作品，令人讚嘆；張老師在創作教學工作之餘，也開設了「壞的叔叔」YouTube頻道，分享皮雕創作與課程教學，希望興趣民眾多多支持與關注。

台南市皮雕工藝師張文彥（右三）參加世界皮雕大賽拿下首獎，中西區長汪慶龍（左三）與市議員許至椿（右二）、陳怡珍（右四）前往致賀。圖／中西區公所提供
台南市皮雕工藝師張文彥（右三）參加世界皮雕大賽拿下首獎，中西區長汪慶龍（左三）與市議員許至椿（右二）、陳怡珍（右四）前往致賀。圖／中西區公所提供

台南 美國 黃偉哲

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