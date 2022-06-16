台南歸仁圓環爆槍戰交通事故又多 議員要求增設監視器

台南市議員鄭佳欣質詢時表示，6月9日歸仁圓環傳出火拼槍擊事件，造成一人死亡，她爭取圓環增設監視器在交通及治安發生後有追查依據，台南市政府今年編列監視器預算約3700萬，歸仁圓環附近路口雖有監視器，但歸仁美學館以及公所附近都沒有，多次反映卻沒有受到重視。市長黃偉哲表示警察局會針對治安熱點設置監視器，將請警察局優先評估裝設。

警察局長方仰寧說，目前在歸仁圓環周圍已整合民間監視器6支，可供政府機關共同使用，若有增設需要，會後由將由歸仁警察局長召集公所、交通局等相關單位，與議員至現場會勘、評估後決定。

歸仁分局依警察局「輔導民間裝設監視器」規劃，持續在於歸仁圓環周邊，推動輔導公務機關與民間裝設監視器；目前計已輔導小北百貨2支，永和豆漿1支，真如意銀樓3支共6支。搭配警察局治安監視錄影系統，全盤掌握圓環四方進出人車。

歸仁分局統計今年1月至5月份歸仁圓環交通事故及執法作為，交通事故，A2類20件，A3類3件，取締各式交通違規計110件，針對歸仁圓環及其周邊道路治安與交通精進，將會同相關單位共同前往現地會勘，研議可行方案改善。

台南警局指出，目前監視器現有機組數1797組鏡頭數1萬8313支，治安監視錄影系統設置原則包括近3年治安狀況及近3年交通狀況等。