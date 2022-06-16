改善布袋鹽管溝菜脯產業汙水排放 淨化場11月試營運

國內菜脯生產大本營嘉義縣布袋鎮鹽管溝，長期因菜脯產業發展及民生汙水排放，造成臨近河段延伸至下游布袋港水質惡化，影響生活環境衛生，縣府向環保署爭取預算執行排水水質淨化工程，工程去年3月動工興建，預計11月試營運，完工後每天可處理460噸廢水，改善鹽管溝水質及異味。

縣長翁章梁上午由環保局長張根穆陪同，與布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、黃金茂視察工程進度，聽取簡報，了解排水效益及特殊生態水質淨化工法。

張根穆說，工程處理目標以內田小排支線生活廢水及菜脯產季醃漬廢液為主，處理工法採「接觸曝氣法」，利用蜂巢式生物濾材附著生物膜中微生物，將生活雜排水中有機物質等汙染物當食物來源，去除水中汙染物淨化水質。

中央補助7047萬，地方自籌1762萬元，總經費8809萬元，工期420日曆天，每日最大處理460噸廢水；菜脯產季預估可削減大部分有機物、懸浮物質及氨氮等汙染物，預估每年削減量分別為生化需氧量約130公噸、化學需氧量272公噸、懸浮物質9.5公噸及氨氮1.8公噸。

非產季以處理民生廢汙水為主，經生態工法處理後再排回鹽管溝，可使下游布袋漁港有乾淨水源注入降低汙染，大幅改善下游居民生活。淨水場機房、汙曬乾床設置屋頂型太陽能發電設施，發電後電力可供場內設備運轉使用，降低操作電費成本，未來結合環境教育功能，提供民眾了解汙水處理流程，辦環境宣導教育配合觀摩，強化民眾環保意識。