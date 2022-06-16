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雲林花生減產價格直直漲 玉米、青蔥也傳災情

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，但花生因土壤病害為主，恐無法申請救助。記者黃于凡／攝影
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，但花生因土壤病害為主，恐無法申請救助。記者黃于凡／攝影

受到5月梅雨鋒面影響，雲林縣落花生、玉米、青蔥都傳出災情，今縣長張麗善與立委劉建國分別到四湖、褒忠、崙背勘災，經農改場認定褒忠鄉玉米長不大、青蔥泡水爛，災損已逾2成，可建議中央救助，但落花生疑土壤病蟲害影響較大，與下雨較無直接關係。

四湖鄉種植花生多年的農民說，今年氣候不佳，花生採收期延後半個月，不只產量少，花生果莢還黑殼、發芽，只能忍痛淘汰掉，放眼望去淒淒慘慘一片，產量減少至少3成，

張麗善表示，5月天氣時雨時晴，土壤反覆經過「下雨潮濕、高溫曝曬」，容易改變土壤，進而影響花生品質、產量，損失逾2成以上；目前土庫、元長、東勢等地玉米損失面積均逾2成，今天會繼續勘查四湖及褒忠鄉玉米。

台南區農改場長楊宏瑛現場把蔥拔起來看，他表示，根部因雨水過多，無法疏水而腐爛，也間接影響地上部分生長；食用玉米則因連續下雨，再加上風向問題，導致前排有授粉不良情形，青蔥、玉米災損都逾2成。

楊宏瑛也說，看了褒忠鄉、崙背鄉的落花生，發現土壤有殘留一些病菌問題，雖然下雨也有可能加速病害拓展，但直接因素還是土壤病害導致白絹病為主，所以建議農民，可先暫停1、2作，改種植其他作物，降低病菌數量。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅說，褒忠鄉玉米、青蔥損害率已逾2成，災損面積有達到現金救助門檻，後續會依照天然災害程序，建議中央啟動現金救助，減輕農民災害損失。

洪宏毅也說，雲林花生種植面積4200公頃，目前只有不到2成採收，每台斤約55元，每公斤將近10元，價格算還不錯，最近下雨可能對花生收成有影響，也希望在減產的前提下，價格升高才能多少補貼農民收益。

農業處表示，目前縣內花生剛進入採收期，是否還有延遲性災損出現，希望各地鄉公所盡速了解回報，後續將由雲縣農業處函文農委會，建議落花生災害救助。

雲林縣花生災損嚴重，雲林縣長張麗善（左一）、四湖鄉長蘇國瓏（左二）今到場勘災。圖／雲林縣政府提供
雲林縣花生災損嚴重，雲林縣長張麗善（左一）、四湖鄉長蘇國瓏（左二）今到場勘災。圖／雲林縣政府提供
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，但花生因土壤病害為主，恐無法申請救助。記者黃于凡／攝影
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，但花生因土壤病害為主，恐無法申請救助。記者黃于凡／攝影
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，立委劉建國（右）、民代林武正（中）今褒忠鄉、崙背鄉勘災。記者黃于凡／攝影
雲林縣5月連續降雨，花生、玉米、青蔥傳災情，立委劉建國（右）、民代林武正（中）今褒忠鄉、崙背鄉勘災。記者黃于凡／攝影

災損 農民 雲林

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