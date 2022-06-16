台南推無人機撒稻草分解菌 7天變有機肥減少稻草燃燒

台南市推廣用無人機撒稻草分解菌、號稱「稻草7天就變有機肥」，要解決稻草露天燃燒汙染問題；下午在烏山頭水庫前農地舉辦觀摩會，示範無人機操作。市府農業局表示，為減輕農民負擔，已向企業爭取捐贈、初步取得680公頃農地全額補助約170萬元，鼓勵農民採用新方法減少露天燃燒與使用化學肥料。

農民焚燒稻草已逐漸減少，台南目前主要在後壁、白河、東山、官田等地還有農民採用這種古老方式處理收割後廢棄稻稈。市府農業局、台南區農業改良場、苗栗農改場、農田水利署、官田農會等單位首次合作辦觀摩會市長黃偉哲主持。

黃偉哲表示，無人機不只在戰爭使用、和平用途更多，無人機一公頃10分鐘一分地1分鐘就能處理好，省時省力省人工、減少燃料對環境友善，又能大量減少農藥殘留。施用稻草分解菌，不僅可加速稻草腐化，也能增加土壤的有機質量，讓「稻草還田」循環農業資源再利用，可說是一舉數得。

他說，要是用攪拌機去攪地，光是油錢這樣跑來跑去跑幾圈，雖然大機械也很好用，但是光油錢還有從那邊用貨車載過來也花很多時間。能夠運用科技解決的都盡量運用科技解決；能夠減少人力的都盡量減少人力使用。

他說，分解稻桿不必用燒的，每次印尼、中南半島都有霾害，因為農民用火耕方式，把稻穀、稻桿燒掉。每次馬來西亞那邊在燒，新加坡就受不了了；每次印尼在燒新加坡、越南就受不了，所以大家變成以鄰為壑。

黃偉哲呼籲農民要了解怎麼做可以更省錢，「7天就能處理好」，這樣對農民最實在而且又快，無人機跟時代科技結合，強強聯手，能夠成為農民的好幫手。

農業局長李建裕也表示，市府已向群創光電、台灣荏原、為同科技、漢民科技、家登自動化及台灣康寧等企業爭取捐贈，初步取得6800瓶供680公頃土地使用的全額補助，謝謝科技業發揮企業責任，支持在地農民處理農業廢棄物。