退役老人文康車轉型行動車開進義竹鄉 體驗長照C服務
嘉義縣行動式老人福利車上午開進義竹鄉六桂村，讓未設立長青活力站、老人食堂、社區關懷據點的村里，也有促進健康延緩失能活動，縣長翁章梁返鄉下場，與長輩玩口是心非遊戲，輸的人要用屁屁寫數字，互動熱絡逗趣。
社會局去年將退役的老人文康休閒服務車，轉型活化為行動式老人福利服務車，深入村里地區，陪伴老人家動動筋骨、練練腦力和手腳協調力，延緩老化與失能。
行動式老人福利服務車選在六桂村民信仰中心慈化寺前廣場，舉辦體驗活動，六桂是翁氏親族人口聚集村落之一，慈化寺主祀董公真人，董公真人是義竹翁姓宗親祖佛，是義竹守護神，活動前志願服務協會志工幫老人量體溫、測血壓，請健康種子教師陪長輩伸展筋骨、玩遊戲，老人家有說有笑，玩得很高興。
社會局說，截至5月底嘉縣老年10萬5000多人，老化比例全國居冠，357個村里，有234個成立老人服務據點，涵蓋率65.5%。其中老人比例28％、排名18鄉鎮市第一的義竹鄉，22個村有16個老人服務據點，村里涵蓋率高達73%，只有6個村里未設據點。
在老人福利車未駛進六桂村小村落前，六桂偶爾與周遭傳芳村、仁里村及義竹村共用附近老人文康中心，輪流辦活動，但社區長輩很少有參與機會，社會局透過為期2個月據點體驗活動，讓社區幹部學習如何善用人力、物力與場地，讓鄉親了解政府福利政策，評估自辦據點的可行性。
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