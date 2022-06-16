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台南老人怨搭公車到成大醫院要2小時 黃偉哲：檢討改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示滾動檢討關廟地區公車路線服務。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示滾動檢討關廟地區公車路線服務。記者吳淑玲／攝影

台南市議員吳禹寰今天質詢時表示，關廟區長者反映搭乘台南市公車前往成大醫院要花很多時間，依他了解若幸運搭到紅2線要經過46站，視交通狀況要花1、2小時，希望體恤弱勢老人家看病拿藥的方便。

交通局長王銘德說，目前由關廟轉運站至成功大學附設醫院，可於關廟轉運站搭乘大台南市公車「紅2」線，目前每日10班次「成大醫院(小東路)」站、「成功大學」站下車前往醫院，若有需求會再檢討。

市長黃偉哲說，現在班次少，市府會幫忙想方法，包括像讓公車業者減少成本，並能增加班次，不管如何，市府將朝向讓長者就醫更方便的目標來努力。

王銘德說，後續將持續依市長指示方向滾動檢討關廟地區公車路線服務，以提供市民更便利的公共運輸。

公車 成大醫院 台南

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