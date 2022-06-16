西拉雅國家風景區推夏日好秋祭 多項活動向遊客招手

西拉雅國家風景區今天推出「夏日好秋（Chill）祭」，串聯「旅遊鐵三角」二寮曙光雲海音樂會與觀星活動、西拉雅吃冰節、關子嶺夏日山車祭系列活動，要打造「西拉雅活動行事曆」，鼓勵遊客來西拉雅食、宿、遊、購，不同角度感受在地美景。

西拉雅風管處長徐振能表示，夏日好秋祭今天起到10月2日，結合三大特色活動與旅遊抽獎，遊客只要在社群貼文，留言分享到3大活動場域照片、當地消費和店家合照，就能月月抽iPhone。期待主題遊程、社群行銷擴大周邊地區串聯與話題，吸引遊客來西拉雅風景區旅遊。

徐振能邀來台南休閒農業發展協會賴金瑞、大西拉雅觀光圈盟主陳永成與相關業者為夏日好秋祭行銷；徐振能說，3大特色活動讓前來西拉雅遊客歡樂度過炎炎夏秋，一同來西拉雅Chill。

三大活動由7月2日西拉雅吃冰節打頭陣，當天到玉井吃冰消費滿200元可兌換扭蛋代幣抽獎，有芒果乾、鮮芒果或「再來一碗芒果冰」等獎品；現場另有首次舉辦的「芒果冰品大胃王」比賽，事先報名。