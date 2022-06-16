全里的希望！新住民之子考上台大 師長誇讚這點很優秀

111年度大學甄選入學昨天放榜，雲林斗六高中何宗瓏考上第一志願台大資工系，他說，這個成果並非僥倖，而是他在高二時期意識到「該調整讀書方法」，程度從原本中階再升級，校排保持前50名，大考也考到理想學校，父母、師長今天齊聚同賀，直呼他是「全里的希望！」

從石榴國小、石榴國中，一路選擇在地升學的何宗瓏，是今年的高三應屆畢業生，他的父母親分享，他從小就有閱讀習慣，很喜歡翻閱各類型書籍，只要有空，全家就會一起到圖書館，還曾是國小借閱書籍第一名的學生。

何宗瓏國小、國中時期成績名列前茅，不過因高中的課業知識比以往艱深，令他讀的有些不知所措，程度與同儕相比之下出現差距，他原本認定自己的程度「就這樣了」，直到與同儕交流讀書方法，改變自我後，終於找到合適自己的思路，成績不斷往前邁進。

何宗瓏的父親經營薑母鴨生意，工作繁忙時，無瑕指導功課，母親則是越南籍新住民，除了協助生意，也僅有一點時間看前看後，雙親說，何宗瓏與妹妹的課業，幾乎是靠他們自己自動學習，努力而來的，今天有這般成績，全家都很高興，對於他未來想當工程師，也非常支持。