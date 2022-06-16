快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤會大了！黃偉哲稱「去介殼蟲消毒水」的此介非謝龍介

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員呂維胤贈送市長黃偉哲「抗龍介消毒水」，因黃偉哲稱是抗「介殼蟲」消毒水，反讓謝龍介意有所指。記者吳淑玲／攝影
台南市議員呂維胤贈送市長黃偉哲「抗龍介消毒水」，因黃偉哲稱是抗「介殼蟲」消毒水，反讓謝龍介意有所指。記者吳淑玲／攝影

台南市議會市政總質詢中，民進黨議員呂維胤昨送給市長黃偉哲一罐「抗龍介消毒水」，要讓黃偉哲在選戰裡對抗造謠抹黑歪風，黃偉哲受訪時稱是「去介殼蟲消毒水」是一種幽默，正常的選戰的攻防，因介殼蟲和謝龍介名字會產生聊想，有人認為黃偉哲是高招，謝龍介也有點動氣反酸黃扯到介殼蟲，不如多關心農民。黃偉哲今天解釋說是要緩和沒想到引起更多聯想，是誤會大了。

民進黨台南市議員呂維胤拿著一大罐消毒水，外包裝自行加工寫了抗龍介消毒水，龍這一個字上還打個大叉叉，表示「市長要對抗謝龍介，可能純度要比較高一點。」

黃偉哲事後受訪說「去介殼蟲消毒水這個部分就當作是個幽默啦，反正政治的攻防在選舉期間是屢見不鮮的。」

謝龍介受訪時說「黃市長，很高明，扮豬吃老虎。」「如果市長這麼關心介殼蟲，你有沒有關心我們這些果農，這些鳳梨農？」「他們的鳳梨不能外銷，所以這一瓶消毒水轉移焦點，不會改變你這個骯髒的內閣藏污納垢，這瓶消毒水應該把你的小內閣擦拭乾淨。」

據了解謝龍介對黃偉哲刻意提到介殼蟲有點動氣，認為是意有所指，黃偉哲今天受訪再度說明是誤會，因之前不知道呂維胤會有送消毒水行動，事後媒體詢問時想說說成抗龍介消毒液會太直接，才說是去介殼蟲消毒液，沒想到反引起議員誤會。

民眾說也很巧合，去年因鳳梨鳳梨有介殼蟲被禁，今年龍膽石斑也被中國禁止進口，剛好都有「龍」、「介」。

台南市長黃偉哲解釋「抗介殼蟲」消毒液的用意是要緩和。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲解釋「抗介殼蟲」消毒液的用意是要緩和。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市長參選人議員謝龍介指黃偉哲「抗介殼蟲」消毒液的說法是高招，轉移焦點。記者吳淑玲／翻攝
國民黨台南市長參選人議員謝龍介指黃偉哲「抗介殼蟲」消毒液的說法是高招，轉移焦點。記者吳淑玲／翻攝

黃偉哲 謝龍介 鳳梨

延伸閱讀

陸暫禁台石斑魚 黃偉哲訪青年養殖戶聲援籲陸勿政治化

台南兒童第2劑疫苗 黃偉哲宣布6月22日開始施打

黃偉哲：台灣農漁產品不容遭政治化打壓

黃偉哲把消毒水稱是「去介殼蟲」 謝龍介怒扮豬吃老虎

相關新聞

雲林水上電線桿末日奇景 你的賞鳥祕境 村民的慘痛回憶

極端氣候帶來的災情，永遠改變了雲林海岸村的命運。在電線桿靜立的濕地奇景之下，海水淹過的良田與家園，再也回不來了。

誤會大了！黃偉哲稱「去介殼蟲消毒水」的此介非謝龍介

台南市議會市政總質詢中，民進黨議員呂維胤昨送給市長黃偉哲一罐「抗龍介消毒水」，要讓黃偉哲在選戰裡對抗造謠抹黑歪風，黃偉哲...

體諒藥師送藥到宅服務居隔者辛勞 嘉義市府率先補助

嘉義市藥師公會協助送藥到宅給確診者、居隔者服務，嘉義市政府體諒藥師辛勞，除中央補助每名確診者200元以外，市府加碼300...

影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

台灣許多奉祀保生大帝廟宇，每年都前往大陸保生大帝祖廟廈門市青礁慈濟東宮進香；兩岸廟宇經常互訪。不過3年來因疫情交流中斷。...

他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

25歲阿德是苗栗人，大學時讀嘉義大學，在學長帶領下，開始產生對調酒的興趣，畢業後曾在嘉義市經營酒吧，但始終難忘對民雄感情...

台南新營轉運站 統聯下周一起全進駐

統聯客運台南新營站將撤除，下周一起統聯所有國道路線將全部改由1公里外的新營轉運站上下車，台南市交通局說，目前和欣客運仍維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。