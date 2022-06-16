誤會大了！黃偉哲稱「去介殼蟲消毒水」的此介非謝龍介

台南市議會市政總質詢中，民進黨議員呂維胤昨送給市長黃偉哲一罐「抗龍介消毒水」，要讓黃偉哲在選戰裡對抗造謠抹黑歪風，黃偉哲受訪時稱是「去介殼蟲消毒水」是一種幽默，正常的選戰的攻防，因介殼蟲和謝龍介名字會產生聊想，有人認為黃偉哲是高招，謝龍介也有點動氣反酸黃扯到介殼蟲，不如多關心農民。黃偉哲今天解釋說是要緩和沒想到引起更多聯想，是誤會大了。

民進黨台南市議員呂維胤拿著一大罐消毒水，外包裝自行加工寫了抗龍介消毒水，龍這一個字上還打個大叉叉，表示「市長要對抗謝龍介，可能純度要比較高一點。」

黃偉哲事後受訪說「去介殼蟲消毒水這個部分就當作是個幽默啦，反正政治的攻防在選舉期間是屢見不鮮的。」

謝龍介受訪時說「黃市長，很高明，扮豬吃老虎。」「如果市長這麼關心介殼蟲，你有沒有關心我們這些果農，這些鳳梨農？」「他們的鳳梨不能外銷，所以這一瓶消毒水轉移焦點，不會改變你這個骯髒的內閣藏污納垢，這瓶消毒水應該把你的小內閣擦拭乾淨。」

據了解謝龍介對黃偉哲刻意提到介殼蟲有點動氣，認為是意有所指，黃偉哲今天受訪再度說明是誤會，因之前不知道呂維胤會有送消毒水行動，事後媒體詢問時想說說成抗龍介消毒液會太直接，才說是去介殼蟲消毒液，沒想到反引起議員誤會。