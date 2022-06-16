台南石斑養殖 郭俊瑋提升漁產品質助益銷售

因應中國暫停台灣石斑魚輸入，在台南學甲養殖石斑魚的郭俊瑋認為，提升自身水產的安全與品質，執行冷鏈加工物流方式，以利內銷模式，是目前最好的因應作為。

關心養殖石斑整體產業鏈後續影響，台南市長黃偉哲上午視察郭俊瑋石斑魚養殖場。他表示，看到郭俊瑋的努力，提升養殖水產品質，做出市場區隔，確實是因應的好方法。

獲選農委會第3屆百大青農的郭俊瑋感謝市府相關單位多年來協助，持續執行未上市水產品產地監測，確保水產安全，他也鼓勵養殖漁民申請產銷履歷與溯源水產品追溯條碼，提升安全與品質，才能做出市場區隔，持續銷售，也希望更多漁民一起加入提升水產品質行列，提供消費者更多優質水產。

郭俊瑋承接家業後導入生態養殖與科技監測方式，在室內養殖及室外魚塭約1公頃養殖面積，進行石斑魚苗及成魚養殖。投餵自行調配的浮性飼料，堅持不使用違禁藥物與除草劑，善用益生菌並投入工作魚、蝦及貝類，達到生態平衡，讓養殖石斑魚頭好壯壯。

養殖水產品取得產銷履歷，如同水產品身分證，提供安全與品質保證，可以讓消費者安心消費、安全享用。郭俊瑋並捨棄傳統盤商一次性收購模式，藉由間補模式口碑相傳建立忠實客戶，經7年努力讓自家生產的石斑魚獲得消費者認同。

因應中國暫停台灣石斑魚輸入，南市府配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等措施，穩定石斑魚產銷平衡。

台南是水產養殖重鎮，依南市農業局數據，養殖魚塭面積近1萬4000公頃，全國第一。其中，石斑類養殖面積約510公頃，以養殖魚苗為主；成魚養殖約佔全台5%，產量約980公噸。