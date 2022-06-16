體諒藥師送藥到宅服務居隔者辛勞 嘉義市府率先補助

嘉義市藥師公會協助送藥到宅給確診者、居隔者服務，嘉義市政府體諒藥師辛勞，除中央補助每名確診者200元以外，市府加碼300元，共500元；而居隔者也補助相同金額是目前唯一有補助的縣市。

嘉義市衛生局副局長莊美如表示，藥師站在防疫第一線人員，照顧民眾用藥需求，協助送藥到宅服務確診者，不但擔負風險，要在24小時內送到，送藥過程中也必須暫停營業，體諒他們的辛勞，除了中央補助服務每位確診者200元外，嘉義市政府加碼300元，共500元給藥師。

她表示，除此之外，對於送藥服務居隔者的藥師，也同樣補助5百元，目前只有嘉義市有這項補助。而這些補助經費來源於市府防疫經費。

嘉義市藥師公會理事長林岫加表示，例如和確診者的同住家人雖然沒有確診，但要居隔，有慢性病的居隔者需要藥師協助送藥，憑居隔單號給送藥到宅的藥局，藥師就會有這項服務。