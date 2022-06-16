快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體諒藥師送藥到宅服務居隔者辛勞 嘉義市府率先補助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
慢性處方簽。記者李宗祐／翻影
慢性處方簽。記者李宗祐／翻影

嘉義市藥師公會協助送藥到宅給確診者、居隔者服務，嘉義市政府體諒藥師辛勞，除中央補助每名確診者200元以外，市府加碼300元，共500元；而居隔者也補助相同金額是目前唯一有補助的縣市。

嘉義市衛生局副局長莊美如表示，藥師站在防疫第一線人員，照顧民眾用藥需求，協助送藥到宅服務確診者，不但擔負風險，要在24小時內送到，送藥過程中也必須暫停營業，體諒他們的辛勞，除了中央補助服務每位確診者200元外，嘉義市政府加碼300元，共500元給藥師。

她表示，除此之外，對於送藥服務居隔者的藥師，也同樣補助5百元，目前只有嘉義市有這項補助。而這些補助經費來源於市府防疫經費。

嘉義市藥師公會理事長林岫加表示，例如和確診者的同住家人雖然沒有確診，但要居隔，有慢性病的居隔者需要藥師協助送藥，憑居隔單號給送藥到宅的藥局，藥師就會有這項服務。

她說，藥師送藥到宅都要做好自身防護，自己都會戴上N95口罩，戴手套，在和居隔者約定時間、地點再送藥到宅，除了線上說明用藥外，也將相關藥品加強明顯用藥標記，方便用藥。補助要待疫情過後再申請。

居隔者要提供這份居隔單給送藥到宅的藥局，藥師就會有這項服務。記者李宗祐／翻影
居隔者要提供這份居隔單給送藥到宅的藥局，藥師就會有這項服務。記者李宗祐／翻影

嘉義 衛生局 疫情

延伸閱讀

影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

植物人已等4年！ 嘉義創世僅22床卻有4百人需求

嘉市第2劑輝瑞兒童疫苗與莫德納 即日起可預約

相關新聞

體諒藥師送藥到宅服務居隔者辛勞 嘉義市府率先補助

嘉義市藥師公會協助送藥到宅給確診者、居隔者服務，嘉義市政府體諒藥師辛勞，除中央補助每名確診者200元以外，市府加碼300...

影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

台灣許多奉祀保生大帝廟宇，每年都前往大陸保生大帝祖廟廈門市青礁慈濟東宮進香；兩岸廟宇經常互訪。不過3年來因疫情交流中斷。...

他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

25歲阿德是苗栗人，大學時讀嘉義大學，在學長帶領下，開始產生對調酒的興趣，畢業後曾在嘉義市經營酒吧，但始終難忘對民雄感情...

台南新營轉運站 統聯下周一起全進駐

統聯客運台南新營站將撤除，下周一起統聯所有國道路線將全部改由1公里外的新營轉運站上下車，台南市交通局說，目前和欣客運仍維...

月嫂素質不一 收費不透明糾紛多

台南市議員呂維胤昨質詢指出，台南總人口數連續5年負成長，去年生育率則不到千分之5.8，六都倒數第一，其中到宅照護月嫂收費...

雲縣夜市攤商 發1800元紓困金

雲林縣有3200家零售市場業者及夜市攤商，2年多來受疫情影響，生意慘澹，業者指出，今年雖沒3級警戒，來客數比去年回升約2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。