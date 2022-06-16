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台南水交社宿舍群 奪全球卓越建設獎銀獎

中央社／ 台南16日電

2022「全球卓越建設獎」日前揭曉，台南市定古蹟「水交社宿舍群」奪得文化資產類銀獎，顯示台灣古蹟修復暨景觀工程的國際水準。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，台南市南區「水交社宿舍群」先後獲得2020第8屆「台灣景觀大獎」傑出獎及2021「國家卓越建設獎」，如今再奪得「全球卓越建設獎」文化資產類銀獎。

水交社宿舍群曾是日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊官兵、眷屬的居所，第二次世界大戰後由航空委員會（今空軍總部前身）派員接收，成為433聯隊基地，陸續興建眷舍提供國軍官兵及眷屬居住。

現存水交社宿舍群有8棟武官宿舍，日治時期原是佐級及將級官舍，戰後經空軍接收規劃為5棟校級宿舍及3棟將級宿舍，2004年指定為台南市定古蹟。

水交社宿舍群以南北向規劃，每戶設有完整庭院，建築型式與構造顯示出適應南台灣炎熱氣候的做法，包括紅磚砌通氣孔、門廊、簷廊、高天花板等，建築構造和內裝保存精緻作工，顯現當時高等武官宿舍的生活環境特色。

台南市政府2016年啟動水交社修復工程，2018年辦理景觀工程，以原貌保存原則修復，並保留眷村歷史痕跡，景觀工程則著眼於園區老樹，進行疏理、扶正、修枝整理，再新植樹型優美的喬木，且在房舍四周及參觀路徑間種植原生種的狼尾草、細葉芒等。

水交社文化園區2019年12月25日開幕迄今，參觀人數逾52萬人次；市府透過公開徵選委外經營，進駐餐飲、婚紗等特色廠商，今年更成立「敝墟書店」，也是全台唯一由縣市政府管理的書店。

宿舍 台南

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