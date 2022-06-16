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影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影

台灣許多奉祀保生大帝廟宇，每年都前往大陸保生大帝祖廟廈門市青礁慈濟東宮進香；兩岸廟宇經常互訪。不過3年來因疫情交流中斷。最近台灣疫情嚴峻，青礁慈濟東宮理事會將結餘廟會經費，委請台灣口罩廠商製作6萬個口罩、今天起陸續分送各保生大帝廟與信徒使用。

台南佳里青龍宮主委吳三龍表示，他身兼青礁慈濟東宮會務顧問，祖廟理事會得知台灣近來疫情嚴峻，請他代為洽商台灣合格廠商製作符合防疫規格口罩；為了彰顯保生大帝信仰文化元素，口罩上特別印製的主廟的牌樓以及菩提葉，分送台灣信眾「代表廈門市青礁慈濟東宮理事會及保生大帝關懷之意」。

吳三龍轉述大陸廟方說法。保生大帝是海峽兩岸同胞信眾共同的保護神，懸壺濟世、普濟眾生，慈悲為懷、大道大愛的精神兩岸信眾敬仰認同，「兩岸同胞血緣相通、神緣相同，因疫情無法相聚、甚是遺憾，目前台灣疫情爆發，特別委請台灣友宮代贈口罩，表達關懷之意、護佑廣大信眾健康平安快樂」。

吳三龍表示，口罩符合國家醫療、ISO14644無塵室標準，並通過SGS無毒測試；第一層防潑水，第二層特殊防菌材質，第三層親膚性柔軟不織布、均符合中央流行疫情指揮中心要求。

口罩上印有海峽兩岸保生慈濟文化節主題宣言「慈濟，和諧，健康」。菩提葉代表神明的保佑與祝福，在諸多國家被諭為「母親茶」、象徵「祖廟親情與關懷」。牌樓意象「保生大帝將所有病毒阻隔在外，保佑眾生平安健康」。

疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
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疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
疫情嚴峻，醫神保生大帝大陸廈門祖廟捐贈台灣製口罩助防疫。記者周宗禎／攝影
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口罩 疫情 慈濟

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