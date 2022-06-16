影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

台灣許多奉祀保生大帝廟宇，每年都前往大陸保生大帝祖廟廈門市青礁慈濟東宮進香；兩岸廟宇經常互訪。不過3年來因疫情交流中斷。最近台灣疫情嚴峻，青礁慈濟東宮理事會將結餘廟會經費，委請台灣口罩廠商製作6萬個口罩、今天起陸續分送各保生大帝廟與信徒使用。

台南佳里青龍宮主委吳三龍表示，他身兼青礁慈濟東宮會務顧問，祖廟理事會得知台灣近來疫情嚴峻，請他代為洽商台灣合格廠商製作符合防疫規格口罩；為了彰顯保生大帝信仰文化元素，口罩上特別印製的主廟的牌樓以及菩提葉，分送台灣信眾「代表廈門市青礁慈濟東宮理事會及保生大帝關懷之意」。

吳三龍轉述大陸廟方說法。保生大帝是海峽兩岸同胞信眾共同的保護神，懸壺濟世、普濟眾生，慈悲為懷、大道大愛的精神兩岸信眾敬仰認同，「兩岸同胞血緣相通、神緣相同，因疫情無法相聚、甚是遺憾，目前台灣疫情爆發，特別委請台灣友宮代贈口罩，表達關懷之意、護佑廣大信眾健康平安快樂」。

吳三龍表示，口罩符合國家醫療、ISO14644無塵室標準，並通過SGS無毒測試；第一層防潑水，第二層特殊防菌材質，第三層親膚性柔軟不織布、均符合中央流行疫情指揮中心要求。